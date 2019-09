MIKA/ “D’ora in poi sarò Michael Holbrook: è il mio vero nome” (Ali di libertà)

Mika è una delle star chiamate a raccolta da Andrea Bocelli, che all’interno dello show Ali di libertà in onda stasera su Rai 1 omaggerà ancora una volta la musica lirica e ciò che rappresenta. Mika è senz’altro l’artista più “pop” presente nel parterre. Il suo nome compare tra quelli di Carla Fracci, Larisa Martinez e Gianfranco Montresor, tanto per citarne alcuni, tutti professionisti rinomati nel loro settore di appartenenza. Anche Mika lo è, se lo pensiamo come cantante pop di fama veramente internazionale. Il cantante duetterà con Andrea e con Matteo Bocelli, che per l’occasione costituiranno un terzetto a dir poco inedito. Tanti i progetti del “nuovo” Mika. L’album che segna questa svolta, My name is Michael Holbrook, è in uscita il 4 ottobre: “Ho dovuto liberarmi di Mika, quindi chiamare l’album My name is Michael Holbrook, che è il mio vero nome, è stata una liberazione che mi ha fatto tornare il ragazzo che ero tredici anni fa”, ha dichiarato in un’intervista recente a Tv Sorrisi e Canzoni.

Sanremo è il nuovo singolo di Mika

Il nuovo singolo di Mika, presentato pochi giorni fa, s’intitola Sanremo: “La canzone è proprio dedicata alla prima città che ho visitato in Italia, è una cartolina della mia infanzia. Parla delle vacanze che facevamo in famiglia, quando eravamo ospiti in Costa Azzurra da una zia che ci faceva un po’ pesare la nostra presenza. Allora mia mamma caricava sulla sua auto tutti noi bambini e le sue amiche e ci portava in gita a Sanremo, che costava meno ed era accogliente per una famiglia bohémien come la nostra. Dall’idea di evasione di quelle gite, è nata l’ispirazione di Sanremo”. Poi spiega: “Questa canzone si può riferire a qualsiasi persona che cerchi compagnia, abbia bisogno di un attimo per stare bene, rilassarsi con un aperitivo in riva al mare, trovare nuova gioia. Sanremo è anche la prima città in cui abbia mai cantato in Italia, mi sono esibito al Festival una settimana prima che uscisse il mio primo album, per cui il legame è ancora più forte”.

Il tour

Mika sta per iniziare il suo nuovo tour, il Tiny Love Tiny Tour. La prime tappe sono previste per la prossima settimana nel Nord America, e precisamente nei teatri di New York, Los Angeles, San Francisco, Montreal e Città del Messico. A novembre lo aspetta il “giro per l’Europa”, il Revelation Tour, che comincia a Londra il giorno 10. In programma tappe in Spagna, Francia, Italia, Svizzera, Olanda, Belgio e Lussemburgo. In Italia, in particolare, sarà presente ben 12 volte in 12 città diverse. Un vero record, considerando che si tratta di un artista internazionale di grosso calibro che porta ormai il Bel Paese nel cuore. Le prevendite saranno aperte su Vivaticket, Ticketmaster e Ticketone.



