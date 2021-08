Mika e il legame con Elio e Chiara Galiazzo/ Quella emozionante dedica a Canzone Segreta

Elio e Chiara Galiazzo e la sorpresa a Mika durante una puntata di Canzone Segreta, lo show condotto da Serena Rossi e riproposto in replica il venerdì in prima serata su Rai1. Una notte ricca di emozioni per il cantautore libanese che si ritrova a centro palco sulla famosa seduta bianco inconsapevole di quello che gli sarebbe successo. Per lui due grandi sorprese da parte di due amici: Elio del gruppo Elio e le Storie Tese con cui ha condiviso l’esperienza di giudice nel talent show X Factor e Chiara Galiazzo, una delle vincitrici di X Factor che ha duettato con lui sulle note di “Stardust”. Il primo ad entrare in scena è stato Elio che ha cantante “Can’t Help Falling in Love” di Elvis Presley, la canzone segreta di Mika che è rimasto a bocca aperta.

“Sarà molto dura, sarà molto difficile, oltretutto in una lingua che non è la mia. Io non parlo inglese però, per il mio amico Mika, questo ed altro” sono state le parole del cantante poco prima di salire sul palco per cantare la canzone segreta del collega.

Chiara Galiazzo e la dedica a Mika: “è stato in realtà il primo cantante con cui ho fatto un duetto”

Poi è stata la volta di Chiara Galiazzo che ha intonato per Mika a Canzone Segreta il brano “9 to 5” di Dolly Parton, tra i brani più amati di Mika. Una grande emozione anche per la giovane interprete che poco prima di salire sul palco ha rivelato: “per me Mika, prima di conoscerlo, era come per tutti: un cantante internazionale! Lui è stato in realtà il primo cantante con cui ho fatto un duetto, ero agitatissima…”. Due sorprese azzeccate visto che Mika si è emozionato dicendo: “avete scelto due canzoni… una canzone che fa parte della mia infanzia con mia mamma, e una canzone che fa parte dell’irriverenza e ironia della mia adolescenza. Quando uscivamo, c’era la house music e io supplicavo i dj di mettere questa canzone di Dolly Parton”. Non solo commentando le due canzoni scelte ha aggiunto: “avete scelto una canzone che fa parte della mia infanzia, che ascoltavo con la mia mamma, e una che rappresenta un po’ la mia irriverenza…Sono due canzoni del mio cuore, non me l’aspettavo”.

