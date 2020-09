Mika/ La notizia dell’esplosione a Beirut è stata tragica…

C’è anche Mika tra gli ospiti della seconda puntata dei Seat Music Awards 2020, la manifestazione musicale condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada su Rai1. Il secondo appuntamento è trasmesso in diretta dalla splendida cornice de L’Arena di Verona sabato 5 settembre 2020 in prima serata su Raiuno. Una serata all’insegna della grande musica italiana ed internazionale che ha deciso di unirsi per raccogliere fondi da destinare alla categoria dei lavoratori del mondo dello spettacolo. La pandemia da Coronavirus, infatti, ha stravolto le nostre vite, ma anche momentaneamente cancellato certi lavori facendo ritrovare così tantissime persone in condizioni precarie. A questo coro di voci non poteva non aggiungersi quella di Mika, il cantautore e nuovo giudice di X Factor che pochissimi giorni fa ha annunciato anche di scendere in campo per la sua Beirut dopo la terribile tragedia di poche settimane fa. “Quello che è accaduto a Beirut è “straziante”, è “lancinante”, “fa venire i brividi”” ha scritto sui social il cantautore e showman libanese che sempre sui social ha scritto: “osservo e leggo con preoccupazione, tristezza e orrore gli eventi che si svolgono a Beirut. Quello che è successo, vite ferite o perse per sempre, mi spezza il cuore. Non sappiamo ancora cosa sia successo, ma la sofferenza è lancinante”. Non solo, il cantante ha anche aggiunto: “Il mio cuore è con Beirut e il Libano. Quattro anni fa proprio oggi in cui mi esibivo a Baalbek in Libano. Ho trascorso la mattinata a guardare le foto di quella sera. Concludo la giornata guardando queste terribili immagini di Beirut che mi fanno venire i brividi”.

Mika e il suo concerto per Beirut e il Libano

Si chiama “I Love Beirut” il concerto organizzato da Mika a favore della sua città e della sua terra dopo la spaventosa esplosione che ha distrutto il porto della città che è costata la vita di più di 100 persone e almeno 4.000 i feriti. Una tragedia immane che ha scosso tutto il mondo già chiamato a lottare con l’emergenza sanitaria da Coronavirus. Un evento catastrofico che ha spinto il cantante e showman libanese ad organizzare un evento benefico, visto che tutti i proventi e gli incassi legati alla vendita dei biglietti del concerto e dalle donazioni saranno interamente devoluti agli enti di beneficenza che aiutano le persone colpite a Beirut. “Dopo tutti gli anni di guerra civile, crisi finanziaria e sconvolgimenti politici, la notizia dell’esplosione a Beirut è stata tragica – ha detti Mika -. Il mio cuore si è spezzato pensando alle famiglie che hanno perso le loro case, i loro mezzi di sussistenza e i loro cari in questa catastrofe. Voglio fare qualcosa per aiutare in ogni modo possibile. Questo è il motivo per cui ho organizzato un concerto in live streaming per aiutare il Libano. Beirut ne ha passate tante e la resilienza e la forza del popolo libanese sono innegabili. Non ho dubbi che la città si riprenderà ancora una volta. Beirut è il luogo della mia nascita, è parte di me e sarà sempre nel mio cuore. ‘Io”. Una dedica d’amore alla sua terra quella di Mika che il 19 settembre sarà protagonista di un imperdibile concerto live in streaming: “I Love Beirut” un live in quattro fusi orari con la collaborazione di GoFundMe, per effettuare donazioni aggiuntive a favore di Croce Rossa Libano e Save the Children Libano.



