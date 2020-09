Mika/ Video, un ricordo per Beirut dopo la grande tragedia di inizio agosto

Dopo tanti anni di lunga attesa, Mika è pronto per tornare a X Factor 2020. Si tratta di uno dei giudici più rodati del programma, forte di tanti anni di esperienza con tutti i settori previsti nel talent. Sensibile, divertente e anche severo: il cantante libanese ha dato di nuovo prova della sua personalità durante una recente ospitata a Domenica In. Mika si è esibito infatti nei giorni scorsi a Beirut, la sua città natale, per raccogliere i fondi per aiutare i cittadini a risollevarsi dopo l’esplosione avvenuta a inizio agosto. “Sono immagini che hanno attraversato tutto il mondo ma sono di una violenza pazzesca e la cosa traumatizzante di queste immagini è che fa pensare tantissimo”, ha detto in collegamento con Mara Venier, commosso. Il cantante ha collegato quanto avvenuto al periodo della guerra e ai suoi orrori. “Per tutte le cicatrici che ci sono ora, è come se fosse tornato tutto“, ha sottolineato. La tragedia tra l’altro lo ha toccato da vicino: “L’idea di essere libanese è rimasta profondamente nella nostra casa anche se non ho vissuto mai a Beirut”.

Mika, solo uno dei tanti progetti

Mika si è rimboccato le maniche e X Factor 2020 sarà solo uno dei progetti che lo vedranno impegnato in questo mese. Alcuni giorni fa ha lanciato la nuova collaborazione con Danna Paola, per la prima volta grazie ad un singolo in spagnolo. “Finalmente“, scrive su Instagram allegando la clip del brano Me, Myself. Clicca qui per guardare il video di Mika. L’attrice di Elite non è l’unica ad essersi ritrovata al fianco del cantante nell’ultimo periodo. Anche Michele Bravi ha avuto modo di collaborare con Mika, grazie alla cover di Bella d’Estate di Mango. Una canzone che il cantante libanese ha riscoperto quasi per caso. “Una cover nata per amore della canzone stessa”, ha detto durante la presentazione, “per amore di Mango ma anche di Lucio Dalla, che ha scritto il testo e di cui sono un grande ammiratore”. Il progetto ha incontrato subito l’entusiasmo del produttore Katoo (Francesco Catitti) ed entrambi hanno optato per una rilettura rispettosa e allo stesso tempo contemporanea. “Mentre eravamo in studio”, ha aggiunto, “Katoo mi ha proposto di trasformarla in un duetto e abbiamo pensato di coinvolgere Michele Bravi, con cui lavora da tempo, e con entusiasmo è arrivata la sua adesione”.

Video, una canzone in spagnolo





