Mikaela Spielberg: la figlia di Steven si dà al porno/ “Non voglio farmi mantenere”

Notizia decisamente particolare per la famiglia del grande Steven Spielberg: la figlia adottiva Mikaela ha deciso di voler diventare un’attrice porno. La ragazza di 23 anni, ha dato il grande annuncio al tabloid britannico Sun, dopo aver auto-prodotto un filmato vietato ai minori: “Mi sono davvero stancata di non riuscire a capitalizzare il mio corpo – ha esclamato la giovane, figlia anche di Kate Capshaw, moglie del grande registra e produttore – e, onestamente, mi son stancata di sentirmi dire di odiare il mio corpo”. Mikaela ha fatto sapere che i genitori non l’hanno presa male quando ha dato loro la particolare notizia, aggiungendo: “Mi sono anche stancata di lavorare ogni giorno senza soddisfare la mia anima. Ho voglia di fare questo tipo di lavoro, posso ‘soddisfare’ altre persone, ma mi sento bene perché questo non mi fa sentire violata”. La giovane, a riguardo, ha svelato di aver subito abusi sessuali al di fuori della cerchia famigliare e di amici, e di aver lottato anche contro l’alcolismo e l’anoressia.

MIKAELA SPIELBERG E I SUOI CINQUE FRATELLI

La notizia a Steven e a Kate è stata data via Face Time, l’app di messaggistica di Apple: “La mia sicurezza è sempre stata la priorità numero uno per loro – ha detto a riguardo la 23enne – in realtà penso che una volta che vedranno quanto sono arrivata lontano dal fondo in cui mi trovavo un anno e mezzo fa, guarderanno questo e diranno: ‘Wow, la signorina è cresciuta davvero sicura di se stessa’”. La decisione della figlia adottiva di Spielberg è giunta soprattutto per motivazioni economiche: “Non posso rimanere dipendente dai miei genitori o anche dallo stato, non che ci sia qualcosa di sbagliato in questo, semplicemente non mi sento a mio agio con me stessa”. Mikaela è stata adottata nel 1996, dopo che i suoi genitori avevano già adottato Theo nel 1988. Steve e Kate hanno avuto inoltre tre figli, leggasi Sasha, Sawyer e Destry, mentre dall’ex moglie Amy Irving, il regista ha avuto Max Samuel. Mikaela, il cui nome d’arte nel porno è Sugar Star, ha spiegato che non girerà nessun film in cui avrà rapporti con altre persone, per rispetto dei suo fidanzato.

