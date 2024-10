Siamo arrivati all’ultima puntata di Mike, la serie di due episodi dedicata tutta a Mike Bongiorno, il re della televisione italiana. Si tratta di una fiction che ha voluto ripercorrere fedelmente tutti i momenti più importanti della vita del conduttore, dai successi ai momenti più difficili. La prima puntata è stata un successo assoluto, con ben 3 milioni e mezzo di telespettatori collegati su Rai 1 per rivivere una storia indimenticabile. E anche questa sera a partire dalle 21.30 torna la serie con Claudio Gioè che interpreta il protagonista nella sua versione più anziana.

Nel primo episodio della fiction Mike abbiamo visto il racconto fedele del giovane Bongiorno, figlio di padre americano e mamma italiana. Commovente è stato il periodo da partigiano così come quello con Daniela, la sua terza moglie con cui è stato sposato dal 1972. Mike conosce Vittorio Veltroni dopo il suo ritorno in Italia, il quale gli propone un lavoro che lo farà diventare poi il più grande presentatore della nostra televisione.

Mike, la trama della seconda puntata

Di cosa parla il secondo episodio di Mike, la serie che parla della vita di Mike Bongiorno? La prossima puntata in onda stasera, martedì 22 ottobre 2024 vedrà alcuni momenti estremamente emozionanti della storia del conduttore. Andiamo a scoprire la trama. Si inizia con Mike, che è indeciso se continuare a studiare o seguire le sue passioni. Decide così di darsi alla radio e iniziare a lavorare come speaker, momento in cui capisce di essere bravissimo. Da qui, diventerà una delle figure fondamentali della televisione italiana. Con Vittorio Veltroni inizia in Rai con “Arrivi e partenze”, e la sua carriera prende il volo fino a portarlo dritto dritto al Festival di Sanremo.

Dopo una conduzione al Teatro dell’Ariston durata per ben 11 anni, Mike Bongiorno dovrà affrontare un momento difficile, la morte di Tenco nel 1967, suo grande amico. Da questo momento in poi si isolerà per un po’ distrutto dal dolore. Fortunatamente, dopo il lungo periodo di sofferenza, arriva una grande svolta nella sua vita con il Rischiatutto, il quiz italiano più amato di sempre. Di lì a poco conosce anche Daniela Zuccoli, con la quale rimarrà fino alla fine della sua vita, dal 1972 al 2009.

Mike, quando vederla su Rai 1?

Dove e quando vedere la fiction Mike? La serie dedicata allo storico conduttore è visibile su Rai 1 ed è composta da soli due episodi, uno è andato in onda lunedì 21 ottobre, mentre il secondo martedì 22 ottobre 2024. Chi volesse rivedere gli episodi può collegarsi su RaiPlay, piattaforma in cui si possono riguardare tutte le puntate delle serie del palinsesto Rai. Mike andrà in onda a partire dalle 21.30 ed è edita da Mondadori in collaborazione con Nicolò Bongiorno.