Mike Bongiorno e l’ostilità di Umberto Eco/ “Era geloso di Enza Sampò e lui…”

A dieci anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, emerge un curioso retroscena riguardante i rapporti tra il celebre conduttore e Umberto Eco. Pare che l’ostilità tra i due fosse legata a Enza Sampò, che è stata valletta di Mike Bongiorno. Lo scrittore, innamorato della donna, vedeva il conduttore come un pericoloso rivale. Lo ha ricordato Dagospia oggi, ma ne ha parlato anni fa anche Gian Luca Caffarena, il quale sulle colonne di Liberoreport spiegò che fu proprio Umberto Eco a rivelargli il delicato retroscena personale, che oggi verrebbe definito più semplicemente come gossip. Nella celebre “Fenomenologia di Mike Bongiorno” non analizzava la persona, ma il personaggio. Il conduttore era descritto come un simbolo televisivo di mediocrità perfetta e per questo era popolarissimo, visto che ogni spettatore poteva identificarsi in lui senza fare alcuno forzo critico. Mike Bongiorno non la prese affatto bene, infatti disse che Umberto Eco «faceva parte dei mitici esperti che preparavano le domande dei quiz».

MIKE BONGIORNO E L’OSTILITÀ DI UMBERTO ECO: “ERA GELOSO DI ENZA SAMPÒ”

Ne scaturì una certa tensione. «Pochi sanno che oggetto del contendere, in realtà, erano le grazie della giovane conduttrice Enza Sampò», scrisse anche Gian Luca Caffarena. Ma Enza Sampò non lo lasciò per Mike Bongiorno, bensì per il fatto di sentirsi inadeguata. «Tre anni di fidanzamento, ci dovevamo sposare, avevamo trovato pure casa». L’amore svanì e il fidanzamento si ruppe. «Per lui ci voleva una moglie devota, io pensavo troppo al lavoro in tv». I due poi rimasero amici. Poi ci fu un flirt con Emilio Fede che, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Enza Sampò lasciò quando trovò gli occhiali da sole di un’altra donna nella sua auto. Nel 1962 si sposò con l’uomo della sua vita, Ottavio Jemma. «Un altro maestro, sceneggiatore colto, raffinato, schivo, un gentiluomo del Sud che mi accettava per quello che ero. Con lui abbiamo avuto tre figli». E quell’amore durò 53 anni, fino alla scomparsa di lui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA