Mike Bongiorno, com’è morto?/ Un infarto ha provocato non solo la fine della sua vita

Dieci anni senza Mike Bongiorno, quel presentatore entrato nel cuore degli italiani e destinato a rimanervi anche in seguito alla sua morte. Sono tanti i momenti iconici legati alla sua carriera, come quel suo modo di dire ‘Allegria’ per accogliere il pubblico di telespettatori ad ogni puntata dei suoi numerosi quiz. Un infarto ha provocato non solo la fine della sua vita, ma anche quella di un’epoca televisiva che rimarrà sempre nella storia del Bel Paese. Ed Allegria è anche il nome del tributo che Canale 5 farà a Mike Bongiorno nella prima serata di oggi, sabato 7 settembre 2019, ripercorrendo tutti i momenti cult del celebre presentatore. Un’occasione che concluderà i tanti tributi che l’emittente farà in suo onore, grazie anche al contributo dello speciale realizzato il giorno appena ieri da Maurizio Costanzo e che aprirà le danze a diversi spezzoni che interesseranno l’intera giornata successiva. I meriti di Mike del resto sono molteplici, fra cui l’aver lanciato Paola Barale nel mondo dello spettacolo. Nonostante la sua storica valletta de La ruota della fortuna, al suo fianco per 14 anni, gli abbia dato anche qualche dispiacere. Ovvero finendo per fare da spalla a Gerry Scotti con La Sai l’Ultima, evento che provocherà la decisione di Bongiorno di non rivolgere più la parola alla sua pupilla.

Mike Bongiorno, una professionalità difficile da raccogliere

Come dimenticare la simpatia di Mike Bongiorno, la sua grande maestria nel guidare quiz e concorrenti, spesso difficili, e persino la sua tendenza a fare una gaffe dietro l’altra. Il presentatore che ha saputo in qualche modo tenere testa a Pippo Baudo, anche se su fronti del tutto diversi, è stato imitato da tanti comici e ha lavorato con diversi capisaldi del piccolo schermo, come Maurizio Costanzo. Forte di siparietti indimenticabili, lo troviamo nell’85 in occasione dei Telegatti pronto a consegnare il premio al giornalista, già noto per i suoi programmi di successo. “Colui che si definisce personaggio senza collo e nemico della cravatta”, dice accogliendo Costanzo sul palco e citando anche una delle battute più ironiche del giornalista. Clicca qui per guardare il video di Mike Bongiorno e Maurizio Costanzo. “Conservo una lettera della Rai che dice che non ero valletta”, dirà invece a Il Corriere della Sera Loretta Goggi, riferendosi ad un piccolo attrito con Mike accaduto nel 2007, in occasione di Miss Italia. Il presentatore infatti la annuncia con un quarto d’ora di ritardo, sminuendo anche il suo ruolo e non presentandola come co-conduttrice. “Mi sono sentita offesa come professionista e donna”, aggiunge ancora pur confermando di aver sempre stimato il collega.

