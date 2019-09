Mike Bongiorno/ “Il Re del Quiz”, una vita di successi: Mediaset, Studio 7 a suo nome

Sono trascorsi 10 anni dalla scomparsa di Mike Bongiorno, il “Re del Quiz” che ha contribuito a scrivere una pagina indelebile della storia della televisione italiana, prima in Rai poi in Mediaset. Non è un caso se le due grandi aziende italiane hanno deciso di celebrarlo e non poteva essere altrimenti. La morte sopraggiunse improvvisa l’8 settembre di 10 anni fa: Mike Bongiorno – al secolo Michael Nicholas Salvatore Bongiorno – si trovava in una suite dell’hotel Metropole di Montecarlo quando fu stroncato da un infarto. Con lui c’era anche la moglie Daniela Zuccoli, con la quale stava trascorrendo una breve vacanza. La sua morte però non ha mai contribuito a far spegnere la luce dei riflettori su di lui, che riuscì a tenere a battesimo la televisione italiana vincendo ben 20 Telegatti, presentando 11 Festival di Sanremo e dando vita a format innovativi grazie anche al suo grande intuito che lo portò sin dall’inizio a voler importare nella neonata tv italiana il quiz televisivo, rendendolo un vero e proprio appuntamento di successo. Fino alla fine, il quiz ha rappresentato il suo grande amore. Basti pensare che, dopo la scadenza del suo contratto in Mediaset, Bongiorno aveva deciso di approdare su Sky per una nuova avventura televisiva che lo avrebbe visto protagonista di un nuovo debutto con il quiz Riskytutto. Proprio nella paytv aveva conosciuto la sua seconda giovinezza anche grazie a Fiorello che lo aveva reso partecipe prima di alcuni spot tv e poi delle incursioni nei suoi show.

MIKE BONGIORNO, UNA VITA ALL’INSEGNA DEI QUIZ

Il 3 gennaio 1954, fu proprio Mike Bongiorno ad inaugurare il primo giorno di televisione italiana con l’allora programma Arrivi e partenze. Il vero successo però arrivò solo più tardi con Lascia o raddoppia?, quando il pubblico si innamorò perdutamente della sua conduzione ed i suoi programmi divennero momento di aggregazione popolare e sinonimo di successo. Fu proprio grazie al Re dei quiz che nacque la figura della “valletta parlante” con Sabina Ciuffini. Sempre a lui si deve la nascita e l’ascesa della tv privata. Proprio al Biscione si apre una seconda fase importante della sua carriera che lo porta anche a ricoprire il ruolo di vicepresidente di Canale 5 all’inizio degli anni Novanta. La sua è stata una carriera senza sosta segnata per tutta la vita e anche oltre dal quiz. Dopo la sua morte, infatti, si aprì il giallo della salma trafugata, ritrovata solo diverse settimane dopo e successivamente cremata presso il cimitero monumentale di Torino, per volere della sua famiglia. Milano gli ha voluto dedicare una via, a Porta Nuova, ed ora gli intitolerà lo Studio 7, teatro delle sue più grandi produzioni, tra cui TeleMike e La Ruota della Fortuna.

© RIPRODUZIONE RISERVATA