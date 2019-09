MIKE BONGIORNO, MAURIZIO COSTANZO SHOW SPECIALE ALLEGRIA/ Ospiti: Giuliana Longari…

Una serata davvero speciale quella che ci attende questa sera su Canale 5. Maurizio Costanzo presenta lo speciale “Allegria” del suo Maurizio Costanzo Show, dedicato a Mike Bongiorno. A 10 anni dalla scomparsa, molti colleghi lo ricordano insieme al padrone di casa. Da Simona Ventura a Pippo Baudo, da Vittorio Sgarbi a Massimo Lopez, tantissimi gli ospiti. Tra questi spicca Giuliana Longari: si tratta della storica concorrente del Rischiatutto oltre che tra le più note campionesse dello show condotto da Mike Bongiorno. Un ritorno emozionante che va affiancato alla presenza di persone della famiglia del noto conduttore, come Nicolò Bongiorno, figlio di Mike, che dal 2010 si occupa con la sua famiglia della Fondazione Mike Bongiorno. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Valeria Marini tra gli ospiti

Valeria Marini è tra gli ospiti della puntata speciale del Maurizio Costanzo Show che questa sera sarà interamente dedicata a Mike Bongiorno. La bella showgirl ricorderà soprattutto il momento condiviso sul palco dell’Ariston quando, al fianco di Piero Chiambretti, anche lui sul palco di Costanzo questa sera, ha preso parte al Festival. Un divertente siparietto è andato in scena e la Marini ha voluto condividerlo sui social qualche ora fa ricordando ai fan l’appuntamento importante di questa sera. I due racconteranno anche il dietro le quinte di quel momento in cui la showgirl sarda è stata chiamata a decidere se volere o meno al suo fianco proprio il divertente Piero Chiambretti. Sveleranno qualcosa che ancora non sappiamo? Lo scopriremo questa sera. (Hedda Hopper)

Gli ospiti in studio oggi

Nella prima serata di oggi, giovedì 5 settembre 2019, in onda su Canale 5 un appuntamento speciale de Il Maurizio Costanzo Show – Speciale Allegria. La puntata verrà strutturata come una serata celebrativa per rendere omaggio a Mike Bongiorno a dieci anni dalla sua scomparsa. Lo show, naturalmente, verrà condotto come sempre da Maurizio Costanzo. Al fianco del giornalista romano, anche Gerry Scotti, artista che Mike indicò come suo unico erede televisivo. Durante la lunga serata, Gerry sarà la “voce” di Mike e leggerà alcuni episodi della sua vita che aveva scritto prima di morire. Sul palcoscenico ci saranno anche i personaggi dello spettacolo che hanno interagito con il “Re del Quiz” nell’arco di tutta la sua straordinaria carriera. Per questo motivo, avrete modo di vedere il suo “rivale” storico Pippo Baudo e molte delle sue vallette più famose e amate: da Sabina Ciuffini ad Antonella Elia passando per Paola Barale.

Lo speciale dedicato a Mike Bongiorno, ospiti e anticipazioni

Sul palcoscenico, troveremo anche Massimo Lopez e la preparatissima concorrente/campionessa di Rischiatutto, la mitica Giuliana Longari. In rappresentanza dei suoi tanti Festival di Sanremo (11 conduzioni della kermesse musicale), parteciperanno: Gigliola Cinquetti che proprio in un festival condotto da Mike, nel 1964, ha vinto con la canzone “Non ho l’età”; e Valeria Marini e Piero Chiambretti che affiancarono Mike nella conduzione sul palco dell’Ariston nel 1997. E poi ancora ospiti in teatro: Simona Ventura, che ha debuttato come concorrente a Telemike nel 1987 e Vittorio Sgarbi, protagonista di uno litigio con Mike che ha fatto la storia della televisione. Spazio anche per Walter Veltroni, figlio di Vittorio, ex dirigente Rai che portò Mike in Italia negli anni 50. Tra gli ospiti speciali, anche i comici e attori Pio & Amedeo che coinvolgeranno gli ospiti in un quiz spassoso. Allo “Speciale” parteciperà anche Nicolò Bongiorno (il secondo dei tre figli di Mike Bongiorno e Daniela Zuccoli) che oggi 43enne rivelerà al pubblico aspetti sconosciuti e privati del papà mai raccontati prima di stasera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA