Mike Bongiorno, moglie Daniela a Domenica In commossa: “È morto con me vicino”/ “Profetiche le ultime parole”

Morte di Mike Bongiorno, la moglie Daniela a Domenica In: “È morto felice e sereno”

In occasione dei 100 anni dalla nascita, la moglie Daniela ha voluto ricordare il suo grande amore, Mike Bongiorno morto l’8 settembre del 2009. La donna ha ripercorso la loro lunga storia d’amore durata più di quarant’anni ed impreziosita dall’arrivo di tre figli Michele Pietro Filippo, Nicolò e Leonardo. Durante la chiacchierata con Mara Venier, Daniela Zuccoli Bongiorno si è detta ancora commossa e grata per il ricordo e l’affetto che il pubblico prova per la sua famiglia e per il conduttore e poi mio, riuscendo a trattenere le lacrime con difficoltà, gli ultimi istanti di vita dell’uomo della sua vita.

Mike Bongiorno, il trafugamento della salma/ La tentata estorsione nei confronti dei suoi famigliari

Nel dettaglio, la moglie di Mike Bongiorno, Daniela ha confessato che è morto felice e sereno: “La mattina dell’8 settembre 2009 lui mi sveglia e mi mette il giornale sul cuscino e mi dice ‘non mi sento tanto bene, ho mangiato troppo’ Poi mi dice mi ordini la colazione, l’ha mangiata e poi lui ha fumato il sigaro e si è seduto in poltrona davanti a me ed io pensavo ma come sto bene con lui, sto proprio bene con lui. Mi arriva nel frattempo la foto di Luce, la nipotina nata due giorni prima, mi alzo per fargliela vedere lo abbraccio e lui mi dice ‘Che bella sembri tu quando prendi il sole’ e queste sono state le sue ultime parole, perché poi ci siamo detti vestiamoci lui va in bagno io da un’altra parte e poi lui è morto in piedi. È una grazia perché si è risparmiato qualunque malattia, qualunque sofferenza, è morto felice così.”

Chi è Mike Bongiorno e com'è morto?/ Il re dei quiz televisivi "È morto in piedi..."

Daniela Bongiorno piange a Domenica In: “Mike Bongiorno è stato profetico”

Durante la chiacchierata con Mara Venier, Daniela Bongiorno ha ricordato commossa anche gli ultimi giorni di vita di Mike Bongiorno: “È come se fosse stato un po profetico perché era uno che non pensava mai di morire…Succede che Leonardo aveva fatto 20 anni il 5 settembre e li gli è venuta voglia di fare un discorso poi profetico, ha detto cose cosi belle che questi giovani se le sono segnate, poi il 6 mattina nasce Luce che è la terza figlia di Niccolò quindi giorno importante anche quello poi il giorno dopo partiamo per Montecarlo e lui era un uomo felice, sereno e felice, era il 7, andiamo a cena con degli amici e chiacchieriamo.”











© RIPRODUZIONE RISERVATA