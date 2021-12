Mila Suarez a Delia Duran “Per Alex Belli sei una seconda scelta”/ “Soleil? Troppo forte per lui”

Delia Duran ha perdonato Alex Belli dopo quanto accaduto con Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 2021, ma Mila Suarez l’ha messa in guardia dall’attore. Ha scritto una lettera al settimanale DiPiù indirizzandola proprio alla moglie del suo ex fidanzato che già in passato aveva duramente criticato. «Alex Belli è un astuto calcolatore. È innamorato solo di se stesso», ha scritto la modella di origine marocchina.

Dopo aver confessato che Alex Belli dopo averla tradita ha fatto di tutto per convincerla a perdonarlo, scontrandosi con un suo rifiuto, ha detto a Delia Duran che dovrebbe quasi ringraziarla. «Hai Alex perchè io ho detto no. Per lui sarai sempre una seconda scelta». Per Mila Suarez la venezuelana ha sbagliato a tornare con Alex Belli. «Il suo sguardo ti ha rapito ancora, e mi spiace dirlo, umiliandoti e umiliando tutte noi donne. Mi permetto di darti un consiglio, stai in guardia perchè anche se si dichiara pentito giurando di amarti, lui ti tradirà ogni volta che lo desidera».

Mila Suarez è sicura: «Continuerà ad avere tutte le donne che vuole», ha scritto nella missiva pubblicata da DiPiù in merito ad Alex Belli. Quindi, le ha fatto notare che «è uscito dal GF Vip per ripulire la sua immagine». Poi ha rincarato la dose, accusando l’attore di essere «dipendente dalla popolarità, dalla voglia di successo». Per l’ex fidanzata è in grado di amare solo se stesso: «Non ha mai amato una donna, compresa te Delia Duran».

Neppure l’affetto per Soleil Sorge sarebbe sincero: «Si è accorto che Soleil aveva molto consenso e la loro storia faceva parlare fuori, discutere, e ha voluto cavalcare questo interesse. Attraverso Soleil lui si sentiva protagonista assoluto di questo reality che ha vissuto quasi come se fosse una soap opera». Infine, Mila Suarez ha provato a far aprire gli occhi a Delia Duran: «Lui non è uscito per stare con te, non illuderti, ma semplicemente per ripulire la sua immagine e anche perchè è consapevole che non potrebbe avere un futuro con Soleil, perchè è una donna troppo forte per lui. Spero che tu possa renderti conto che sei stata umiliata».

