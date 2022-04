Mila Suarez e Mirko, nuova lite a La Pupa e il Secchione/ D’Urso: “Alex Belli dovrà…”

Domani su Italia 1 va in onda il quarto appuntamento con La Pupa e il Secchione Show 2022, condotto da Barbara D’Urso. La conduttrice ha però deciso di regalare qualche prima anticipazioni su quanto sta accadendo in villa nel corso della puntata del lunedì di Pomeriggio 5, confermando come prima cosa la presenza in studio di Alex Belli. Come anticipato da un comunicato stampa, l’ex gieffino sarà ‘pupo per una sera’ e dovrà dunque giudicare le coppie rimaste in gara.

Alex Belli 'pupo' a La Pupa e il Secchione 2022/ Confronto con Mila Suarez e non solo

Avrà però anche altre missioni e una di queste riguarda la coppia composta da Mila Suarez e Mirko Gancitano. La prima è una sua ex, il secondo il suo migliore amico. Tra Mila e Mirko in villa però continua a non scorrere buon sangue, tanto che tra i due è scoppiata una nuova lite.

Alex Belli “dovrà mettere pace tra Mila e Mirko”: l’anticipazioni di Barbara D’Urso

A svelarlo in anteprima è stata proprio Barbara D’Urso, rivelando che “Mirko e Mila continuano a litigare” e che Alex Belli avrà in questo senso un compito molto importante: dovrà cercare di mettere pace tra i due. Rasserenare gli animi non sarà un compito facile ma Alex, che conosce entrambi molto bene, potrebbe riuscire nell’impresa. Non resta che scoprire cosa accadrà domani sera a La Pupa e il Secchione show e se Belli riuscirà davvero nella sua missione.

Mila Suarez vs Federico Fashion Style "zitta lo dici a tua sorella"/ Caos in studio

LEGGI ANCHE:

Mirko Gancitano piange per Guenda Goria/ "Mila non deve sporcare la nostra storia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA