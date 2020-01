MILA SUAREZ, EX FIDANZATA ALEX BELLI/ “Lui e Delia Duran insieme solo per affari”

Prima di fidanzarsi con Delia Duran, Alex Belli ha avuto un’altra relazione importante con Mila Suarez. Il loro rapporto naufragò nello stesso periodo in cui lui conobbe Delia sul set di Furore 2. Mila accusa Belli di tradimento, mentre quest’ultimo sostiene di averla prima lasciata e solo dopo di aver instaurato un’amicizia particolare con la Duran. Mila, dal canto suo, rincara la dose affermando di essere lei, il motivo del loro successo. “Alex e Delia prima di partire per Temptation Island Vip avrebbero dovuto ringraziarmi con duecento rose rosse”, ha dichiarato in un’intervista a Nuovo. A suo dire, i due cercano solo popolarità: “Quando mi trovavo nella casa del Grande Fratello – ha spiegato Mila – loro (Belli e la Duran, n. d. r.) sono entrati per confrontarsi con me. Il tutto fatto solo per visibilità. A mio avviso non era necessario farlo in televisione”. Poi la previsione su Delia: “Lei è convinta di aver fatto jackpot con lui, ma si ricrederà molto presto”. Mila Suarez ha inoltre insinuato che Delia e l’ex fidanzato stiano insieme per finta: “La maggior parte dei loro lavori sono autoscatti. Sono troppo concentrati su di loro. Secondo me stanno insieme per interesse e per fare affari, non credo si tratti d’amore”.

Mila Suarez tra amore e lavoro

Quanto alla sua, di vita, Mila Suarez ha rilasciato un’intervista a Mondo Spettacolo in cui parla di sé a tutto tondo. A proposito: cos’ha deciso di fare ‘da grande’? “C’è chi dice ‘di tutto un po’’, ma non amo i tuttologi. Oggi, grazie ai social abbiamo la possibilità di poterci sbizzarrire, ma ciò che sogno di più e di realizzarmi come donna e in qualcosa in cui davvero credo”. Archiviato il capitolo Alex Belli, ora Mila pensa soprattutto a realizzarsi professionalmente: “Diciamo che mi sono già argomentata molto su questa cosa, non vorrei mai che pensassero che ho il dente avvelenato o io debba marciare su loro per argomentarmi. Però credo che la mia esperienza di condivisione di questa storia abbia aiutato molto tante donne a mettere un punto come ho fatto io. Banalmente, posso dire che probabilmente io avevo dei sogni più belli, una famiglia, dei figli, non ambisco solo ed esclusivamente a reality o a red carpet. Alex avrebbe dovuto essere più trasparente sia con me che con tutta l’Italia, che ha visto delle belle recite, io perlomeno nel bene o nel male sono sempre stata me stessa. Io ero molto innamorata, ma adesso ho scelto me”. Certo è che tutta questa esposizione mediatica potrebbe dare un nuovo slancio alla sua carriera. Per ora, comunque, non ha obiettivi particolari: “Sto vagliando delle proposte che provengono dall’estero e sto valutando delle collaborazioni con dei brand di moda”.

