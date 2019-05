MILA SUAREZ/ Confronto con Francesca De Andrè: querela scusa per notorietà? (GF 16)

Mila Suarez torna al Grande Fratello 2019 per un confronto con Francesca De Andrè?

Questa settimana la modella marocchina Mila Suarez potrebbe rientrare nella casa più spiata d’Italia per parlare con la ex coinquilina Francesca De Andrè. Il confronto in realtà ci sarebbe dovuto essere durante la diretta della scorda puntata, ma dopo la scoperta del tradimento di Giorgio Tambellini a Francesca De Andrè, Barbara D’Urso e la produzione hanno pensato bene di rimandare l’ennesimo scontro – confronto tra Mila e la figlia di Cristiano De Andrè. Le due, infatti, all’interno della casa del Grande Fratello 2019 hanno avuto sempre dei durissimi confronti con la De Andrè che ha apostrofato in malo modo la ex fidanzata di Alex Belli. Un comportamento che avrebbe spinto Mila Suarez a valutare con i suoi avvocati la possibilità di procedere per vie legali contro di lei.

Mila Suarez: “La cattiveria di Francesca De Andrè ha superato ogni limite”

Mila Suarez e Francesca De Andrè hanno sicuramente movimentato l’ultima edizione del Grande Fratello 2019. All’interno della casa, infatti, sono state protagoniste di liti furiosi con la De Andrè che ha superato ogni limite. “Sono stata male quando lei mi ha augurato di morire dicendomi che, al posto del caffè, avrebbero dovuto darmi il cianuro! La sua cattiveria ha superato ogni limite” ha raccontato la modella marocchina dalle pagine del settimanale Nuovo Tv. La Suarez, infatti, ha chiaramente detto di voler procedere per vie legali contro Francesca De Andrè: “mi ha diffamato dicendo che rubo e mi ha dato della scimmia. Avrebbe dovuto pensare che ha dato un messaggio davvero pessimo dato che il reality di Canale 5 viene seguito da tantissime persone di tutte le età”. Mila ha fatto sapere di avere novanta giorni per riflettere sul da farsi. Chissà che il suo ingresso nella casa non possa mettere la parola fine a questa inutile diatriba mediatica con la De Andrè.

Mila Suarez: la sorpresa dei fan

L’uscita dalla casa del Grande Fratello 2019 è stata una vera sorpresa per Mila Suarez: “No, sapevo però di essere arrivata al limite della mia sopportazione. In ogni caso non mi sono fatta scivolare addosso diverse provocazioni”. L’esperienza all’interno della casa non è stata sicuramente facile per l’ex fidanzata di Alex Belli, che è stata molto criticata da quasi tutti i suoi ex coinquilini. Per fortuna a credere in lei il pubblico che ha dimostrato, sin dalla prima puntata, un grandissimo affetto. Affetto che continua a ricevere anche una volta uscita dalla casa del GF16. “Questa sera ho ricevuto la sorpresa più bella che io abbia mai ricevuto in tutta la mia vita. Entrare in casa e trovare questo enorme mazzo di fiori, con un videomessaggio di tutti voi, mi ha riempito d’immenso il cuore. Mi ha emozionata, mi ha fatto venire i brividi” ha scritto la modella su Instagram dopo aver ricevuto un regalo proprio dai suoi fans! Proprio grazie al sostegno del pubblico Mila Suarez sta cercando di andare avanti: “grazie a voi sto trovando la forza ogni giorno, per combattere tutta questa cattiveria che mi ha abbattuto, ma non vi preoccupate: i miei avvocati stanno già riordinando tutte le carte per procedere”.



