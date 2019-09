MILA SUAREZ/ “Alex Belli e Delia Duran? Non voglio saperne nulla” (Pomeriggio 5)

«È stato un periodo buio per me, ma ora sono tranquilla e sto benissimo». Così Mila Suarez ha parlato a Pomeriggio 5 di Alex Belli e della loro tormentata storia d’amore, finita male e con gli scontri in diretta tv che hanno coinvolto anche Delia Duran, la nuova fidanzata dell’attore. La modella ha confermato di essere single. «Ma devi pensarci?», ha chiesto Barbara d’Urso, insospettita dalla titubanza della sua ospite nel rispondere alla sua domanda. Poi le ha presentato Christian Fregoni, il campione di Caduta Libera. Poi ha confermato anche di aver voltato pagina. «Alex Belli? L’ho dimenticato, basta». E lo stesso vale per l’attuale compagna di lui, Delia Duran. «Ormai sono usciti dalla mia vita, quindi non voglio più saperne niente». In ogni caso la conduttrice ha mandato in onda un video che riepiloga cosa è successo tra loro negli ultimi mesi. (agg. di Silvana Palazzo)

MILA SUAREZ OGGI A POMERIGGIO 5

Mila Suarez torna a Pomeriggio 5. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tra gli ospiti della puntata di oggi del programma di Barbara d’Urso. Lo ha annunciato la conduttrice nelle anticipazioni, lo aveva anticipato la modella nelle sue Instagram Stories. Nelle ultime ore tra l’altro è stata impegnata nel sistemare il suo look e i capelli, anche per l’apparizione televisiva odierna. Non ci sono indicazioni riguardo ciò di cui potrebbe parlare, ma potrebbe offrire il suo parere in tema di bellezza visto che è un argomento che verrà affrontato nella puntata di oggi. Si parlerà infatti di cure di bellezza e diete, alcune purtroppo diffuse ma pericolose. Ma i fan di Mila Suarez si chiedono se avrà modo di parlare anche dell’ex fidanzato Alex Belli, il quale potrebbe sbarcare a Temptation Island Vip dopo il ritiro della prima coppia dal programma. L’attore è ancora legato a Delia Duran, con cui Mila Suarez si è duramente scontrata durante la sua ultima partecipazione al Grande Fratello Vip.

MILA SUAREZ DOPO ALEX BELLI “MI SONO RITROVATA”

Ma Mila Suarez negli ultimi giorni ha fatto discutere anche per la sua partecipazione al red carpet del Festival di Venezia. Ardita e sexy la scollatura mostrata, ma a suscitare polemiche è stata la folta presenza di influencer e modelle lontane dal mondo del cinema. Ne parlerà oggi a Pomeriggio 5? Sui social è andate oltre. «Sto vivendo emozioni fortissime in questi giorni a Venezia», aveva scritto. Anzi l’apparizione a Venezia l’ha spinta ad una profonda riflessione su Instagram. «Beh, finalmente oggi tra queste luci ho capito davvero ciò di cui avevo bisogno: dopo essermi ritrovata, aver imparato a bastarmi da sola, ritrovando quegli sprazzi di luce che nei miei momenti solitudine a volta mi dimenticavo». E quindi Mila Suarez ha dato un consiglio ai suoi fan: «Non dimenticatevi mai di brillare e non ascoltate chi sarà sempre pronto a dirvi che non brillare abbastanza. Siamo stelle, non posso impedirci di brillare».



