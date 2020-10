Mila Suarez: “Franceska Pepe è una scroccona”/ “Per anni ho pagato tutto io…”

Mila Suarez contro Franceska Pepe. La modella e influencer, dalle pagine del settimanale Nuovo Tv, punta il dito contro la modella del Grande Fratello Vip 2020 con cui avrebbe vissuto per un periodo pagando tutto ciò che c’era da pagare. Mila Suarez e la Pepe avrebbero diviso per un periodo un appartamento a Milano. Tuttavia, stando a quello che racconta la Suarez al settimanale diretto da Riccardo Signoretti, pare che la Pepe non abbia mai contribuito al pagamento delle bollette non pagando neanche l’affitto. “Franceska non ha mai pagato l’affitto, per anni ho pagato tutto io. Dovrà dare a me i soldi del Grande Fratello Vip“, ha raccontato la Suarez lanciando un’accusa a cui la Pepe potrebbe decidere di replicare. La Suarez, tuttavia, ha svelato ulteriori dettagli della convivenza con Franceska.

MILA SUAREZ CONTRO FRANCESKA PEPE: “E’ FURBISSIMA”

Mila Suarez, al settimanale Nuovo Tv, ha rilasciato dichiarazioni fortissime riportate anche da Biccy. La Suarez si scaglia contro l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2020 dipingendola come “un fenomeno e una persona furbissima“. Al magazine diretto da Riccardo Signoretti, infatti, la Suarez ha detto: “Una volta Franceska mi chiese 10 euro per la benzina, visto che mi stava accompagnando in auto a un appuntamento. Ricordo che scesi e andai da sola in taxi. Lei è un fenomeno, è furba anzi furbissima. Quella che vedete al GF Vip corrisponde alla realtà. Pensate che a quei tempi mi diceva che voleva fare la suora. Su cento parolacce dice, forse una corrisponde alla realtà”. Come replicherà Franceska Pepe alle accuse di Mila Suarez? Lo farà attraverso un’intervista o in uno studio televisivo?





