Mila Suarez, gaffe con Vladimir Luxuria “Sei simpatico”/ Poi la verità su Onestini: “Innamorati? No ma…”

Mila Suarez, gaffe con Vladimir Luxuria a Pomeriggio 5: interviene Barbara D’Urso

Si parla di Isola dei Famosi nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 e tra gli ospiti di Barbara D’Urso c’è anche Mila Suarez. In collegamento dal Marocco, l’ex pupa lancia una nuova stoccata a Maria Laura De Vitis, già sua rivale a La Pupa e il Secchione – “Io non avrei partecipato a un reality dopo averne appena finito uno” – ma trova a contraddirla Vladimir Luxuria – “Volevo vedere se te lo proponevano se accettavi oppure no”.

Di fronte alla risposta piccata dell’opinionista dell’Isola dei Famosi, Mila commette una gaffe, chiamando Vladimir al maschile: “Sei davvero simpatico”, replica infatti in tono ironico. Luxuria si accorge dell’errore e la corregge infastidita, “Simpatica”. Ad accorgersi della gaffe è anche Barbara D’Urso, che riprende Mila in diretta, correggendola. Lei, però, sembra non capire e, infatti, non solo non si corregge ma neppure si scusa. “Lascia perdere guarda”, dice allora Vladimir alla conduttrice.

Da Maria Laura De Vitis il discorso si sposta poi su altro quando Delia Duran interviene per chiedere all’ex di suo marito Alex Belli se è vero che ora sta insieme a Gianmarco Onestini. Mila Suarez, però, nega: “Quando torno dal Marocco faremo una bella vacanza insieme però siamo molto amici e la nostra amicizia è oltre l’amore”, spiega la modella.

“State molto bene insieme, siete una bella coppia”, insinua però la Duran, il cui pizzico di sarcasmo viene notato sia dalla D’Urso che da Luxuria che immediatamente lo sottolineano. Le due donne, però, dichiarano di essere in rapporti sereni dopo le furiose liti viste in passato per Alex Belli.

