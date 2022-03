Mila Suarez Vs Soleil: “Cambi uomini come le mutande”/ Lei sbotta: “Rosichi per Alex”

L’arrivo di Mila Suarez nello studio de La Pupa e il secchione show è lo spunto per dare il via ad una serie di scontri. Il primo non poteva che essere con Soleil Sorge, da Mila già criticata sui social alcuni giorni fa per il suo comportamento con Alex Belli. Ed è proprio quest’ultimo che viene tirato in ballo dalla Sorge quando replica a Mila così: “Non è che stai rosicando perché Alex non ha sposato te?” “Non credo, forse stai rosicando te che ti ha scaricata alla fine!” replica la Suarez, lanciando la stoccata. Soleil, però, mantiene la calma e risponde: “Forse hai guardato un programma diverso…vabbè d’altronde è pupa, non mi aspettavo un quoziente intellettivo così altro.” Barbara D’Urso tira dunque in ballo le stories di Mila contro Soleil, pronta ad accendere la diatriba.

Mila Suarez contro Soleil Sorge: “Cambi uomini come cambi le mutande!”

Facendo riferimento alle stories, Mila dichiara: “Ho parlato di te per la tua aggressività, per la tua falsità. Alla fine tu sei molto preparata solo nei confronti delle ragazze straniere che non sanno parlare molto bene in italiano come hai fatto con Delia che l’hai fatta soffrire. Alla fine sei brava solo a parlare, fammi vedere anche altre cose oltre questo!” Soleil però tuona: “È una bella scusa ma sono straniera anch’io. Tutto questo lo fa per far parlare di se. Perché invece di parlare di Alex non inizi a parlare di te?” L’ultima forte battuta è di Mila: “Stai zitta, parli tu che cambi uomini come cambi le mutande!”

