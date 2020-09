Milan calendario Serie A campionato 2020-21/ Attesa per il sorteggio con Ibra in più

Oggi il sorteggio svelerà il calendario del Milan per la prossima stagione di Serie A 2020-21. Torneo pronto a partire nel weekend del 19 e 20 settembre, dopo una gestazione molto complicata. Sarà un torneo complesso, figlio della scorsa stagione funestata dall’emergenza coronavirus. Per il Milan ci sarà da rincorrere la voglia di rivalsa e di ritorno in Champions League. Dopo il lockdown si è vista un’altra squadra, la formazione allenata da Stefano Pioli ha dimostrato di avere fame e voglia e soprattutto di essersi totalmente trasformata dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic. Che dopo una lunga trattativa ha deciso di rinnovare il contratto e di indossare la maglia rossonera anche in questa nuova stagione che sta per nascere. Un’opportunità molto importante considerando come il carattere dell’asso svedese ha letteralmente cambiato la mentalità dei rossoneri, che stanno anche cercando rinforzi sul mercato in grado di dare l’assalto a una Champions League che non disputano dall’ormai lontano 2014.

CALENDARIO MILAN SERIE A 2019-2020: COME SARA’ LA 1^ GIORNATA?

Come sempre, i calendari al momento della loro gestazione presentano dei paletti che bisogna considerare. Per quanto riguarda il Milan, va ricordato che la formazione rossonera non potrà incontrare nella prima e nell’ultima giornata né l’Inter, visto che i derby non possono essere disputati alle estremità del campionato, né gli avversari incontrati negli ultimi due campionati. Dunque alla prima giornata niente Genoa né Udinese, mentre in conclusione di torneo i rossoneri non potranno affrontare il Cagliari, mentre due anni fa terminarono il campionato contro la Spal che, retrocessa, non sarà ai nastri di partenza della nuova stagione. Come tutti gli altri club, i rossoneri sperano nella clemenza del sorteggio del computer per partire lanciati: nelle ultime stagioni sotto la guida di Giampaolo e Gattuso al Milan è mancata la fiducia di un avvio sprint per proporsi davvero con convinzione per quella Champions sfiorata due anni fa. In più a settembre i rossoneri saranno l’unica squadra italiana impegnata in Europa League: prima sfida contro gli irlandesi dello Shamrock Rovers.



