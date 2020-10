Milan, Donnarumma e Hauge positivi al coronavirus/ Saltano la sfida con la Roma

Gigio Donnarumma e Jens Petter Hauge non prenderanno parte a Milan-Roma: i due calciatori rossoneri sono risultati positivi al coronavirus nell’ultimo giro di tamponi. A renderlo noto è stata la società meneghina in una nota stampa: «AC Milan comunica che gli esiti pervenuti ieri sera dal laboratorio hanno riscontrato una positività al tampone di Gianluigi Donnarumma, Jens Petter Hauge e di altri tre membri del gruppo squadra. Tutti sono asintomatici, sono stati immediatamente sottoposti ad isolamento domiciliare e sono state informate le autorità sanitarie locali». Una brutta tegola per mister Stefano Pioli, che deve già fare i conti con alcune assenze. Il club milanese ha poi messo in risalto che nessun altro giocatore è risultato positivo al Covid-19: «Oggi tutto il gruppo squadra è stato testato nuovamente, come da protocollo, e non sono risultate nuove positività».

MILAN, DONNARUMMA E HAUGE POSITIVI AL CORONAVIRUS

Le condizioni di Donnarumma e Hauge verranno monitorate nel corso dei prossimi giorni dallo staff medico di casa Milan e c’è la speranza di poterli recuperare in fretta in vista del tour de force che attende la formazione allenata da Stefano Pioli. Il tecnico, come dicevamo, deve fare già i conti con altre assenze degne di nota: da Musacchio a Rebic, passando per Duarte e Gabbia. Senza dimenticare Hakan Calhanoglu, che è in forte dubbio. Hauge è una seconda scelta per il Milan, un giovane utilissimo a gara in corso, l’assenza pesante è certamente quella di super Gigio: al suo posto scenderà in campo il romeno Ciprian Tatarusanu. Arrivato in estate dall’Olympique Lione, l’ex Fiorentina è all’esordio stagionale.



