Milan e Inter tornano nell’ECA/ Ufficiale, milanesi reintegrate mentre la Juventus…

MILAN E INTER TORNANO NELL’ECA

Milan e Inter tornano nell’ECA. Le due squadre milanesi, come comunicato dalla stessa Associazione dei Club Europei, sono state reintegrate nell’organo del calcio continentale firmando impegni giuridicamente vincolanti: come loro, anche se per questi club non c’è l’ufficialità, l’Atletico Madrid e le sei “dissidenti” inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham) che qualche mese fa avevano aderito al progetto Super League, salvo poi chiamarsene fuori poche ore dopo. Già, la Super League: l’annuncio del reintegro di Milan e Inter è importante proprio venendo letto alla luce di quel progetto per il momento morto sul nascere, quello di un torneo a inviti e riservato a poche squadre elette.

Risultati Champions League/ Diretta gol: si va in campo! Live score 3° turno

Un progetto ufficializzato in fretta e furia, che aveva scatenato la furia della Uefa: il suo presidente Aleksandr Ceferin ha minacciato sanzioni nei confronti dei 12 club firmatari (tra cui anche una clamorosa e forse non troppo legale esclusione dalle proprie coppe europee), si è rischiato un terremoto che poi non è avvenuto grazie alla “mediazione”, soprattutto, dei tifosi che, in certi casi in maniera decisamente aperta (Chelsea, ma anche il Manchester United pur se all’interno di una protesta più ampia) hanno detto la loro (a sfavore) nei confronti della Super League.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score: al via i primi incontri (andata)

LA JUVENTUS RESTA IN BILICO

Se Milan e Inter tornano nell’ECA, non così la Juventus: la posizione della società bianconera rimane in bilico, e così anche quella di Real Madrid e Barcellona. Sono infatti i club che nonostante tutto hanno continuato a spingere per la nascita della Super League; ricordiamo bene le dichiarazioni al veleno che Ceferin aveva rivolto ad Andrea Agnelli, che non a caso si era dimesso da presidente della stessa ECA. Al suo posto è subentrato Nasser Al-Khelaifi; che poco dopo il Psg abbia proceduto all’acquisto di Gigio Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos e soprattutto Leo Messi, tutti con stipendi da capogiro, può far storcere più di un naso ma è un discorso che al momento resta secondario. Per ora, basti dire che la posizione di Milan e Inter è solida e l’iscrizione alla Champions League 2021-2022 del tutto garantita; vi parteciperà anche la Juventus, ma al pari di Barcellona (che ha ben altri problemi, e di natura più immediata) e Real Madrid la stagione 2022-2023 resta attualmente un grosso punto di domanda. Intanto però è stato fatto un primo passo verso un ritorno alla collaborazione, come il comunicato della ECA stabilisce; vedremo se anche la posizione della Juventus tornerà nei ranghi o invece succederà altro…

LEGGI ANCHE:

Diretta sorteggio spareggi Champions league/ Streaming video tv: ecco il tabellone

© RIPRODUZIONE RISERVATA