DIRETTA JUVENTUS VALERENGA DONNE: I TESTA A TESTA

Ci avviciniamo alla diretta Juventus Valerenga donne ricordando che l’unico precedente tra queste due squadre è datato 9 ottobre 2024, dunque due mesi fa per la prima giornata nel girone di Champions League femminile. A Oslo la Juventus donne era riuscita a vincere: la partita era stata particolarmente complessa perché il Valerenga aveva mostrato qualità e, soprattutto nel primo tempo, aveva messo in difficoltà la retroguardia bianconera che però aveva retto l’onda d’urto e aveva trovato il gol decisivo al 29’ minuto. Ottima iniziativa di Chiara Beccari, la chiusura della difesa avversaria aveva fatto finire il pallone sul piede di Sofia Cantore che non aveva sbagliato.

Un ottimo inizio di Champions League per la Juventus di Max Canzi, peccato però che sia il Bayern Monaco che l’Arsenal si siano dimostrati nettamente superiori e che dunque sia sfumato il tentativo di qualificarsi ai quarti di finale, sarà eventualmente per un altro anno ma ora le bianconere tengono a chiudere nel migliore dei modi davanti al loro pubblico, naturalmente ai fini dell’esito del girone non cambierebbe assolutamente nulla ma un’ultima vittoria per salutare la Champions League aiuterebbe a confermare il ritmo in un campionato che a questo punto la Juventus deve per forza di cose provare a vincere. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS VALERENGA DONNE, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La Champions League e la diretta Juventus Valerenga donne sono un’esclusiva di DAZN che trasmetterà anche questa partita. Come sempre, potrete utilizzare la nostra diretta testuale per non perdervi il racconto delle migliori azioni del match.

JUVENTUS VALERENGA DONNE, FINISCE LA CHAMPIONS LEAGUE DELLE BIANCONERE

Sesta e ultima partita di Champions League del Gruppo C nella diretta Juventus Valerenga donne in campo alle 21,00 di mercoledì 18 dicembre 2024. Questa partita mette in palio il terzo posto in questo girone anche se entrambe le squadre sono già eliminate. La Juventus di Canzi è stata ufficialmente eliminata da questa competizione dopo la pesante sconfitta per 4 a 0 in casa del Bayern Monaco. Sconfitto anche il Valerenga che ha perso per 1 a 3 in casa contro l’Arsenal ed occupa l’ultima posizione in classifica con un solo punto all’attivo.

JUVENTUS VALERENGA DONNE, LE PROBABILI FORMAZIONI

La Juventus di Canzi si affiderà alla difesa a tre con Boattin, Kullberg e Lenzini confermate davanti alla porta di Proulx che potrebbe togliere il posto a Peyraud-Magnin. Krumbiegel e Thomas agiranno sugli esterni mentre centralmente sarà il turno di Caruso e Bennison. Attacco a tre con Cantore, Beccari e Vangsgaard chiamate a cinismo e rapidità nello stretto.

Formazioni speculare per Lexerod che manda in campo il suo Valerenga con Enblom sostenuta dal trio difensivo Horte, Thorsnes e Olsen. Arnesen e Heidarsdottir saranno le due esterne mentre Brekken e Bjelde agiranno in mediana a sostegno del tridente formato da Godo, Saevik e Tvedten.

JUVENTUS VALERENGA DONNE, LE QUOTE

Diamo anche uno sguardo alle quote della diretta Juventus Valerenga donne utilizzando le quote proposte da AdmiralBet. Le bianconere partono favorite e la loro vittoria è data a 1,50 contro il 5,50 per le norvegesi e il pareggio X che si ferma a 4,00.