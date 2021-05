MILAN IN CHAMPIONS LEAGUE SE…/ Contro l’Atalanta: il crollo nel girone di ritorno

MILAN IN CHAMPIONS LEAGUE SE… IL CROLLO AL RITORNO

Se il Milan non riuscirà a centrare la qualificazione alla prossima Champions League, gran parte del problema sarà da identificare nel calo subito nel girone di ritorno. Forse era strutturale o forse no, sta di fatto che una squadra laureatasi campione d’inverno rischia di chiudere il campionato al quinto posto: i punti che il Milan ha centrato nelle 18 partite del ritorno sono 33: in media saremmo a un totale stagionale sotto i 70. Poi, ci sono le sconfitte: all’andata il Milan aveva perso solo contro Juventus e Atalanta (entrambe le volte a San Siro) mentre al ritorno è caduto in 5 occasioni (contro Spezia, Inter, Napoli, Sassuolo e Lazio). Se il rendimento esterno è da record (15 vittorie in 18 gare) e non si vedeva dai tempi dell’Inter post-Calciopoli, quello casalingo piange: il Milan a San Siro ha vinto appena 8 partite centrando una media di 1,58 punti per gara, nel girone di ritorno ha solo tre vittorie interne e ha perso punti, oltre che con lo Spezia, anche contro Udinese, Sampdoria e appunto Cagliari. Chiaramente, per come era arrivato alla partita di domenica scorsa, il pareggio a reti bianche contro gli isolani già salvi rappresenterà – in caso di mancato accesso alla Champions League – il punto nevralgico per il Milan, ma la realtà è che i problemi erano iniziati ben prima e adesso i rossoneri non possono che fare l’impresa battendo l’Atalanta, oppure sperare che una delle due rivali faccia un passo falso… (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI UTILI CONTRO L’ATALANTA

Il Milan andrà in Champions League? Una settimana fa di questi tempi si diceva che il grande ritorno dei rossoneri fosse cosa fatta: Stefano Pioli era atteso alla partita casalinga contro il Cagliari, e in caso di vittoria avrebbe ottenuto la qualificazione aritmetica. In suo sostegno, era anche arrivato il pareggio del Benevento, raggiunto dal Crotone nei minuti di recupero: un risultato che aveva salvato il Cagliari, che dunque era sceso in campo a San Siro sapendo di aver già centrato l’obiettivo. Eppure, il Milan non è riuscito a segnare: è finita 0-0, e così ora i rossoneri devono ancora costruire la loro corsa al traguardo. C’è di più: arrivato qui con il terzo posto – per la doppia sfida a favore nei confronti del Napoli – nell’ultima giornata, domenica 23 maggio alle ore 20:45, giocherà sul campo dell’Atalanta.

Certo la Dea ha già ottenuto il pass in Champions League (per il terzo anno consecutivo), ma vuole chiudere al secondo posto timbrando il record di sempre in Serie A e, in generale, è una squadra terribile da affrontare (all’andata, gli orobici hanno vinto 3-0 a San Siro e l’anno scorso fecero 5-0 qui al Gewiss Stadium). Insomma: Napoli e Juventus hanno impegni molto più abbordabili, dunque la premessa è che i risultati utili per il Milan possano facilmente contemplare solo una vittoria. Di fatto non è così, e allora andiamo ad approfondire meglio come i rossoneri possono arrivare in Champions League.

I RISULTATI CHE SERVONO AL MILAN

Con una vittoria, il Milan sarà in Champions League: avrà anche la certezza del terzo posto in classifica, perché nel doppio confronto con il Napoli ha il vantaggio della differenza reti (3-1 al Maradona, sconfitta per 0-1 a San Siro). In caso però i rossoneri non dovessero riuscire a timbrare i 3 punti, a quel punto le cose si complicherebbero: con un pareggio, il Milan dovrebbe sperare che almeno una tra Juventus e Napoli non batta la loro rispettiva avversaria (il Bologna al Dall’Ara per i bianconeri, il Verona al Maradona per i partenopei) così da restare davanti all’una o all’altra.

Dovesse invece perdere, a quel punto sarebbero percorribili due opzioni: la sconfitta del Napoli oppure la mancata vittoria della Juventus, con cui i rossoneri hanno il doppio confronto a favore – anche qui per differenza reti. Siccome la vittoria del Napoli è del tutto probabile, essendo il grande ex Gennaro Gattuso in casa contro una squadra che da tempo è tranquilla, si punta tutto sull’ondivaga Juventus di questa stagione, quella che ha lasciato per strada 5 punti contro il Benevento, 2 contro il Crotone e altri 2 contro il Torino: tuttavia, è chiaro che Stefano Pioli cercherà a tutti i costi di battere l’Atalanta a Bergamo per evitare la clamorosa beffa, perché giunti a poche ore dall’ultima giornata di Serie A un quinto posto del Milan sarebbe evidentemente una grande delusione…



