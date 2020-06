Milan Roma/ Pioli: “Ibrahimovic non ci sarà. Su Kjaer e Donnarumma…”

Dopo avervi presentato le probabili formazioni, è tempo di conferenze stampa alla vigilia di Milan Roma, big match in programma domani, domenica 27 giugno 2020, allo stadio San Siro di Milano. I rossoneri arrivano a questo appuntamento forti della netta vittoria esterna sul Lecce di Fabio Liverani, mentre l’undici di Fonseca ha superato in rimonta un’ottima Sampdoria tra le mura amiche dell’Olimpico. Uno scontro diretto per la zona Europa, punti importanti in palio.

Intervenuto in conferenza stampa da Milanello, Stefano Pioli ha annunciato l’assenza di Zlatan Ibrahimovic, che non ha ancora smaltito i problemi fisici: «Ibra ha lavorato tanto, ha lavorato bene ed ha fatto il primo allenamento con la squadra, ma non è pronto per giocare e non sarà della partita. Domani si allenerà e non verrà in panchina con noi». Al suo posto giocherà ancora il redivivo Ante Rebic: «Può fare bene sia da esterno, da centravanti che da seconda punta. Contro il Lecce ha giocato con intensità mentale e fisica importante».

MILAN ROMA, LE PAROLE DI PIOLI ALLA VIGILIA

Tra Milan e Roma ci sono nove punti di differenza in classifica, ma secondo Stefano Pioli non rispecchiano il valore delle due rose: «Domani giochiamo uno scontro diretto, conosciamo le difficoltà della partita, ma abbiamo un’occasione per vincere e mettere in campo le nostre qualità. È una opportunità da sfruttare». Stefano Pioli ha poi spiegato che Simon Kjaer domani sarà della partita in base all’allenamento in programma nel pomeriggio, senza dimenticare il recupero del brasiliano Duarte: «Sono contento anche del recupero di Duarte, ha delle belle qualità. Vista l’assenza di Musacchio abbiamo bisogno di più giocatori». Infine, una battuta su Gigio Donnarumma: «É molto sereno e determinato e molto attaccato al Milan, penso che prenderà la decisione migliore per sé stesso, non lo vedo lontano dal Milan. Non ho parlato con lui di futuro, siamo concentrati sul campionato».



