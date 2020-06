Probabili formazioni Milan Roma/ Diretta tv: Pau Lopez non ce la fa (Serie A)

Sarà solo domani pomeriggio alle ore 17.15 che si accenderà la sfida più attesa della 28^ giornata della Serie A, tra Milan e Roma e le di cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti davvero impazienti di conoscere le mosse di Pioli come di Fonseca per le probabili formazioni di Milan e Roma: il valore del match è evidente, come pure dei protagonisti chiamati a San Siro. Senza trascurare ovviamente l’importanza anche dei tre punti in palio, decisivi per l’Europa. Ecco perché pur essendo stati in campo per il turno precedente di campionato solo pochi giorni fa, sia Pioli che Fonseca dovranno domani schierare il loro miglior 11 possibile, anche se non sarà cosa facile, tra assenti dell’ultimo minuto, acciaccati e infortunati. Vedremo quali saranno dunque le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Milan Roma.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

Segnaliamo a tutti gli appassionati che la sfida per la Serie A, prevista solo domani sera a San Siro sarà visibile non già in diretta tv ma esclusivamente in diretta streaming video sulla nota piattaforma in abbonamento DAZN, questa disponibili su apparecchi mobili come Pc, tablet e smartphone, come pure su smart tv.

LE PROBABILI FORMAZIONI MILAN ROMA

LE MOSSE DI PIOLI

Anche in vista della 28^ giornata della Serie A, il tecnico rossonero dovrebbe fare a meno del suo asso nella manica Zlatan Ibrahimovic, fermo in infermeria: poco male perchè nella scorsa sfida col Lecce il Milan ha fatto vedere di poter segnare anche senza lo svedese. Ecco che allora nel 4-2-3-1 vedremo ancora dal primo minuto Ante Rebic titolare prima punta, con ai lati Bonaventura e Castillejo, mentre dovrebbe toccare ancora a Calhanoglu agire sulla trequarti come titolare. Sono poi pure maglie già consegnate anche nella mediana a due, dove Kessie e Bennacer non dubitano della loro titolarità, anche se dalla panchina certo Saelemaekers cerca un po’ di spazio. E’ dunque in difesa che arrivano i primi problemi del tecnico per le probabili formazioni di Milan Roma. Con Kjaer infortunato e Duarte e Musacchio ancora indisponibili, ecco che domani al centro del reparto Pioli potrebbe lanciare il giovane ex primavera Gabbia dal primo minuto con il capitano Romagnoli: Hernandez e Conti sono poi i favoriti per una maglia in corsia.

LE SCELTE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Milan Roma, pure Fonseca naturalmente punterà solo tra i suoi titolari più in forma, tra questi non è recuperato dall’infermeria Pau Lopez, dopo la microfrattura al polso subita nel periodo di preparazione alla ripresa del campionato. Ecco che allora il portiere spagnolo non sarà titolare domani tra i pali, mentre nel 4-2-3-1, pure in difesa non dovrebbero mancare al centro Mancini e Smalling, come Bruno Peres e Kolarov ai lati, anche se per il reparto non mancano le alternative, da Fazio a Spinazzola. Nel reparto a due della mediana Cristante rimane in vantaggio su Diawara per fare fare compagnia all’inossidabile Jordan Veretout, una delle certezze di Fonseca. Maglie abbastanza certe anche nell’attacco giallorosso con Dzeko prima punta e sostenuto alle spalle da Lorenzo Pellegrini: Under e Perotti rimangono le prime scelte del tecnico lusitano per l’esterno di reparto, anche se rimangono a disposizione Carles Perez, Kluivert e Mkhitaryan.

IL TABELLINO

MILAN (4-2-3-1): 99 G Donnarumma; 19 T Hernandez, 13 Romagnoli, 46 Gabbia, 12 Conti; 79 Kessie, 4 Bennacer; 5 Bonaventura, 10 Calhanoglu, 7 Castillejo; 18 A Rebic All. Pioli

ROMA (4-2-3-1): Mirante; 33 B Peres, 23 Mancini,6 Smalling, 11 Kolarov; 4 Cristante, 21 Veretout; 17 Under, 7 Pellegrini, 8 Perotti; 9 Dzeko All. Fonseca



