Milan, tour nel pullman scoperto/ Video diretta percorso da Casa Milan a Piazza Duomo

Il tour col pullman scoperto del Milan, campione d’Italia, sta per iniziare: i rossoneri partiranno da Casa Milan alle ore 18.00 e arriveranno a Piazza Duomo. Questo il percorso completo: Piazza Gino Valle, Viale Traiano, Viale Scarampo, Viale Serra, Viale Certosa, Piazza Firenze, Corso Sempione, Via Canova, Viale Milton, Via Moliere, Viale Alemagna, Via Paleocapa, Piazzale Cadorna, Foro Buonaparte, Via Cusani, Via Broletto, Piazza Cordusio, Via Orefici, Piazza del Duomo.

I festeggiamenti dunque non sono certamente finiti. Ieri la squadra di Stefano Pioli ha alzato la coppa al Mapei Stadium di Reggio Emilia dopo la vittoria per 0-3 contro il Sassuolo, soltanto in tarda serata l’arrivo a Milano. È per questo motivo che, anche per ragioni di ordine pubblico, il bagno di folla coi tifosi è stato rimandato a quest’oggi. I supporters che sono presenti per le strade quest’oggi, pronti ad abbracciare Zlatan Ibrahimovic e compagni, sono migliaia.

Milan, tour nel pullman scoperto: il video in diretta del percorso della squadra

Il video in diretta del tour nel pullman scoperto del Milan da Casa Milan a Piazza Duomo potrà essere seguito sul canale Youtube del club rossonero gratuitamente. In alternativa anche SkySport24 e DAZN trasmettono sui rispettivi canali le immagini della festa scudetto a Milano.

Il primo a uscire da Casa Milan è stato Stefano Pioli, che festeggia su le note di “Su di noi” di Pupo. Anche i calciatori del Milan stanno arrivando a uno a uno proprio in questi istanti per l’incontro con i tifosi: indossano una maglia celebrativa molto semplice: completamente nera, che evidenzia i diciannove scudetti vinti nella storia del club. A breve loro e il tecnico rossonero saliranno sui due pullman che li porteranno in giro per la città tra le braccia dei loro supporters. Questi ultimi, principalmente concentrati a Piazza Duomo, non vedono l’ora che arrivino per continuare la festa scudetto.

