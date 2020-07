Milano, 23enne accoltellato su bus 93 Atm/ Gravissimo in ospedale, aggressore in fuga

Un giovane è stato accoltellato su un bus a Milano nella serata di domenica 12 luglio. Il 23enne di nazionalità straniera era a bordo di un autobus della linea 93, quando poco prima delle 21.30 sono saliti sul mezzo alla fermata di via Valvassori Peroni una decina di sudamericani che lo hanno aggredito violentemente, secondo quanto riportato dall’Ansa. Il giovane, originario del Salvador, era in compagnia di tre amici che non hanno potuto fare nulla. Sul posto è prontamente intervenuta un’ambulanza del 118 che lo ha trasferito il ferito in codice rosso in ospedale per ferite d’arma da taglio. Il 23enne è stato quindi trasportato all’ospedale San Raffaele in gravi condizioni: ha riportato ferite multiple al torace e al collo. Sulla vicenda nel frattempo indaga la Polizia di Stato, che deve individuare gli aggressori e ricostruire tutti i contorni di una vicenda che al momento resta inspiegabile.

MILANO, 23ENNE ACCOLTELLATO SU BUS

A fornire qualche particolare in più in merito alla violenta aggressione avvenuta a Milano è MilanoToday, secondo cui in quel momento l’autobus della linea 93 stava viaggiando in direzione di viale Omero. Il 23enne sarebbe stato accoltellato ripetutamente da una persona al momento ignota. L’aggressione è avvenuta all’angolo tra via Bassini e via Valvassori Peroni, quindi in zona Lambrate. Subito sono stati allertati i soccorsi, infatti sul posto è accorsa anche un’automatica oltre all’ambulanza. Il giovane dapprima è stato medicato, poi trasportato d’urgenza al pronto soccorso del San Raffaele, dove versa in condizioni molto critiche. Ma sul posto sono intervenute anche le volanti della Questura di Milano con la polizia scientifica per i rilievi del caso, oltre al personale Atm. Dell’aggressore al momento non v’è traccia, ma va chiarito se fosse solo o se fosse con altre persone come emerso inizialmente.



