Milano, 28enne aggredito con l’acido/ Ustioni di primo grado: identificata 44enne

Un nuovo caso di aggressione con l’acido, vittima, un ragazzo. Un 28enne è stato accecato da una donna con dello spray al peperoncino, e successivamente, è stato colpito con una sostanza liquida, che in base a quanto rilevato dagli investigatori, dovrebbe trattarsi di acido. L’aggressione, come riferisce l’edizione online di Repubblica, è avvenuta in piazza Gae Aulenti a Milano, e al momento il 28enne si trova ricoverato presso l’ospedale Fatebenefratelli di Milano, con ustioni di primo grado al volto, ma anche di secondo grado al collo, e bruciori ad un occhio. L’episodio è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 4 gennaio, poco dopo le undici di mattina. Sembrerebbe che il ferimento sia giunto a seguito di una lite che evidentemente è degenerata. Poche ore dopo il fatto è stata identificata la responsabile, si tratta di una donna di circa 44 anni, trovata a Genova dai carabinieri della compagnia Duomo in collaborazione con i colleghi della Liguria.

AGGREDITO CON L’ACIDO A MILANO: IL CASO MORGANTE

La presunta responsabile è ora in attesa della decisione del magistrato e dovrà rispondere del reato di stalking, nonché di quello di “deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso”, introdotto di recente grazie al Codice Rosso. Un episodio, quello appena raccontato, che appare molto simile a quanto avvenuto al povero Giuseppe Morgante, il ragazzo aggredito l’anno scorso in quel di Legnano dalla propria ex, caso che è poi finito su tutte le pagine di cronaca e di cui si sono occupati a più riprese diversi programmati televisivi, a cominciare da Le Iene e da Storie Italiane.

