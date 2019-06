Milano Clown Festival Day 2019/ Carroponte, 30 giugno: tra show circensi e clownerie

Il Milano Clown Festival Day 2019, una giornata interamente dedicata ai più piccoli e che porterà in scena non solo la comicità e i colori dei “pagliacci” del circo ma anche spettacoli tipicamente circensi con acrobati e giocolieri: si terrà questa domenica 30 giugno, presso l’area spettacoli del Carroponte di Via Luigi Granelli (all’interno del Parco Archeologico dell’ex Breda) di Sesto San Giovanni, quello che può essere considerato una sorta di “spin off” del Milano Clown Festival che si era tenuto lo scorso inverno, dal 6 al 9 marzo, per quella che era stata la 14esima edizione di una kermesse oramai affermata e che ha coinvolto i più piccoli e le loro famiglie con un cartellone che prevedeva l’esibizione di circa 90 artisti provenienti da dieci Paesi diversi e per un totale di 150 eventi racchiusi nell’arco di quattro giorni (e per il quale l’appuntamento per l’anno prossimo è già stato dato dal 26 al 29 febbraio 2020). Andiamo a scoprire il programma del Clown Day meneghino e le sorprese in serbo.

UN GIORNO ASSIEME AI CLOWN DEL “PIC”

Il Milano Clown Festival di questa domenica torna infatti in quel del capoluogo lombardo in una variante “estiva” e concentrato tutto in un’unica giornata per un appuntamento che aprirà i battenti a partire dalla mattinata e fino a sera (10.30-19.30) monopolizzando l’area del Carroponte. A condurre le danze del Clown-Day sarà Moriss (nome d’arte di Maurizio Accattato) assieme al gruppo dei PIC – Pronto Intervento Clown che si occuperanno di introdurre i vari eventi e di coinvolgere il pubblico presente. E nell’arco di poche ore ad alternarsi saranno non solo ovviamente clown provenienti da tutto il mondo e compagnie circensi con le loro nuove proposte, ma pure esibizioni di teatro di strada e altri show a misura di bambino accanto a momenti più didattici e rigorosamente all’aperto in cui workshop, creatività e divertimento andranno a braccetto. Ad esempio ci sarà la possibilità per i bimbi di partecipare a una sorta di Scuola di Circo organizzata dallo stesso PIC, aperta ovviamente anche ai genitori, in cui si impareranno i trucchi del mestiere non solo dei clown ma pure dei trapezisti e dei più spericolati acrobati: e per essere dei pagliacci a regola d’arte è previsto pure un momento “truccabimbi”.

IL PROGRAMMA DELLA KERMESSE AL CARROPONTE

Per quanto riguarda invece le novità che sono in programma nel corso di questo Milano Clown Festival Day domenicale al Carroponte e introdotte da Maurizio Accattato che è il direttore della Scuola di Arti Circensi e Teatrali fondata nel 1994? Innanzitutto saranno sei le compagnie internazionali di nuovo circo che si esibiranno non stop una dietro l’altra proponendo anche “numeri” stravaganti di equilibrismo e tutto il loro repertorio di “clownerie”; per quanto riguarda invece la Scuola di Circo organizzata per i piccoli spettatori, al termine è previsto una sorta di saggio o spettacolo finale che vedrà gli stessi partecipanti esibirsi in performance acrobatiche o di giocoleria, ovviamente tutti truccati come dei veri pagliacci perché l’obbiettivo di Accattato dei suoi PIC è quello non solo di “clownizzare” il pubblico ma svelare qualcosa in più della affascinante ma pure faticosa vita di chi fa spettacolo. Ovviamente, manco a dirlo, l’ingresso al Clown Festival Day è completamente gratuito ma è comunque gradito dai partecipanti un contribuito comunque libero all’artista che con la sua Scuola organizza questa kermesse da tanti anni. Per tutte le altre informazioni si può invece fare riferimento alla pagina Facebook dell’evento e al sito ufficiale del Carroponte.



