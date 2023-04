Milano, crolla piattaforma: morti 2 operai/ Potavano piante nel Golf Club di Opera

TRAGEDIA ALLE PORTE DI MILANO: CROLLA PIATTAFORMA AUTOGRU, MORTI 2 OPERAI

Ennesima tragedia con morti sul lavoro stavolta alle porte di Milano: due operai sono morti e un terzo è ferito in gravi condizioni, questo il bilancio del terribile incidente avvenuto questa mattina all’interno del Golf Club “La Rovendine” a Noverasco di Opera, zona sud-est di Milano. In pratica è crollata la piattaforma dell’autogru sulla quale stavano lavorando per una normalissima potatura delle piante: 118 con quattro ambulanze, due automediche e l’elisoccorso intervenuti subito sul posto non sono riusciti ad evitare la tragica fatalità di due vittime e un terzo ferito in maniera molto grave.

Silvio Berlusconi ricoverato, come sta/ Ultime notizie: notte tranquilla, cure avanti

Non ce l’hanno fatta gli operai italiani di 51 e 69 anni, caduti dalla piattaforma crollata su se stessa: il terzo operaio coinvolto nell’incidente, rivela “Milano Today” citando fonti dei soccorsi, è un 25enne, rimasto ferito «per traumi al cranio e al torace e fratture multiple alle gambe e a un braccio». L’incidente, hanno spiegato i Vigili del fuoco, è avvenuto all’interno del golf club ‘Le Rovedine’ pochi minuti prima delle 10 in via Marx 16 a Noverasco di Opera: i pompieri hanno dovuto disincastrare il ferito dai resti della piattaforma e lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda di Milano.

Silvio Berlusconi ultime notizie come sta/ Niente bollettino, figlio Luigi “sta bene”

NOVERASCO DI OPERA: STAVANO POTANDO PIANTE NEL GOLF CLUB, VOLO DI 15 METRI

«Il cestello si è staccato a causa di una rottura, avvenuta per motivi ancora da chiarire. Le due vittime erano sul cestello, la posizione del terzo operaio è da definire»: così racconta a “Milano Today” Giuliano Santagata, uno dei vigili del fuoco interventi nel soccorso. La prima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine e dai pompieri conferma le indicazioni date dalle agenzie: il terribile incidente sul lavoro che ha provocato la morte di due operai è avvenuto per il crollo della piattaforma dell’azienda Lattoneria Edile Pavese.

NEONATO ABBANDONATO A MILANO/ Il grido di Enea e quegli interminabili 40 secondi di sua mamma

Stava operando alla potatura degli alberi nel Golf Club alla periferia di Milano, quando per cause ancora tutte da accertare, il braccio e il cestello dell’autogru sono ceduti facendo precipitare per 15 metri nel vuoto i due poveri operai. Si allunga la triste lista di morti su lavoro, giunta nei soli primi due mesi del 2023 (dati Osservatorio sicurezza sul lavoro Vega di Mestre) a 100 vittime in tutta Italia: negli Settimana Santa prima di Pasqua a Senago, sempre in provincia di Milano, un operaio aveva perso la vita dopo essere precipitato dal tetto del capannone della CIFA di Senago.

🔴 #Milano, dalle 10 intervento dei #vigilidelfuoco a Opera per il crollo del cestello di una piattaforma aerea, tre operai coinvolti, due deceduti, ferito il terzo trasportato d’urgenza in ospedale. Operazioni in corso [#12aprile 11:40] pic.twitter.com/ZqiokY2h72 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) April 12, 2023













© RIPRODUZIONE RISERVATA