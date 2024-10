Possibili disagi stamane per chi utilizza i mezzi Atm, l’azienda dei trasporti pubblici meneghini, in quel di Milano. La stessa società, attraverso il suo sito web, ha infatti fatto sapere che stamane è in corso una manifestazione che è partita da largo Cairoli e che proseguirà poi in varie vie del centro del capoluogo lombardo, come ad esempio piazzale Cadorna, di fronte all’omonima stazione di Trenord e della metro, ma anche via Carducci, corso Colombo, Ripa di Porta Ticinese e molte altre (per l’elenco ufficiale delle vie vi invitiamo a controllare il sito ufficiale di Atm).

Alla luce del corteo in corso, l’azienda ha fatto sapere di aver modificato il percorso di alcune linee, a cominciare da quella del Tram 1, che in entrambe le direzioni cambierà il proprio percorso saltando le fermate presenti fra la stazione della metro di Cordusio, e corso Sempione/Procaccini.

MILANO, DEVIAZIONE TRAM E BUS: TUTTI I DETTAGLI

Il tram 4, invece, salta il servizio fra il piazzale Baiamonti e Cairoli, mentre il bus 50 non effettua servizio fra piazza Virgilio e Cairoli. Modifiche al percorso anche per quanto riguarda il bus 57, che non fa servizio fra Lanza e Cairoli, mentre il bus 85 devierà il proprio percorso verso largo Augusto, saltando poi tutte le fermate da pagano a piazza Cavour. Inoltre, l’Atm fa sapere che verso piazza Napoli devierà ulteriormente saltando tutte le fermate fra Lanza e Pagano.

L’azienda avvisa i passeggeri che potrebbero esservi dei tempi più lunghi sia di attesa che di percorrenza, proprio per via della manifestazione in corso oggi, venerdì 11 ottobre 2024, a Milano. Da segnalare anche che il tram 7 cambierà il percorso, ma non per il corteo ma bensì per la presenza di un cantiere stradale situato in via Anassagora.

MILANO, DEVIAZIONE TRAM E BUS: ECCO COSA STA ACCADENDO

Ma cosa sta accadendo a Milano stamane, qual è la manifestazione a cui fa riferimento l’Atm? Semplicemente sono ricominciati i famosi venerdì del clima, ufficialmente chiamati fridays for future, manifestazione che è stata introdotta anni fa dalla nota attivista Greta Thunberg e che è continuata negli anni.

Il corteo è scattato alle ore 9:30 di stamane, quindi pochi minuti fa, da Largo Cairoli, ed ha l’obiettivo di alzare la voce in merito appunto al cambiamento climatico ma anche per quanto riguarda la situazione in Medioriente, con il noto conflitto fra Israele da una parte, nonché Hamas ed Hezbollah dall’altra, in corso dal 7 ottobre scorso. C’è proprio Greta Thunberg a fianco degli studenti milanesi che sono scesi in piazza in queste ore a migliaia per manifestare il proprio dissenso. Antonio Iodice, attivista di Fridays for future Italia, si dice convinto che si può ancora cambiare la rotta e contenere l’aumento della temperatura globale, ma ci vuole coraggio e soprattutto la volontà politica.