Milano, incendio Stazione Centrale in area dismessa/ Colonna di fumo e strada chiusa

Un incendio di grosse proporzioni è divampato oggi, alle prime luci dell’alba a Milano, in una zona dismessa nei pressi della Stazione Centrale. L’allarme, come riferisce MilanoToday, è stato lanciato intorno alle ore 6.30 del mattino dopo che una colonna di fumo si è innalzata altissima rendendosi visibile a distanza di svariati chilometri. Dalle prime informazioni pare che nonostante le fiamme nessuno risulti fortunatamente ferito. Sul posto sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco con vari mezzi e il 118 con tre ambulanze e un’automedica in via preventiva. Dalle prime informazioni che trapelano dal quotidiano Il Giorno, le fiamme sarebbero state circoscritte dopo diverse ore ma i pompieri starebbero ancora verificando la possibile presenza di clochard dal momento che l’area dismessa oggetto dell’incendio pare fosse stata adibita come luogo dove molti senzatetto si riparano durante la notte. Al momento non risulterebbe alcuna vittima.

INCENDIO STAZIONE CENTRALE A MILANO: CAUSE IGNOTE

La zona interessata oggi dal grosso incendio a Milano, in zona Stazione Centrale si trova in via Sammartini, dove si sono precipitate poco dopo l’alba le squadre dei Vigili del fuoco. Si tratta di un’area dismessa colpa di rifiuti e adibita a ricovero per i senzatetto. A divampare sarebbero stati propri i rifiuti presenti che avrebbero provocato una colonna di fumo nero. Durante le operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza dell’area, il tratto di strada in direzione Martesana è stato temporaneamente chiuso. Come specificato da MilanoToday, la polizia locale ha provveduto nel dettaglio alla chiusura di via Giovanni Battista Sammartini, all’altezza di largo San Valentino in zona Greco per permettere ai soccorritori si lavorare in sicurezza e procedere con tutti gli accertamenti del caso. Le cause dell’incendio non sono ancora state accertate e sono in corso le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

