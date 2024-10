E’ stata ufficialmente inaugurata la linea metro Blu di Milano, la cosiddetta M4. Si tratta della nuova tratta che va da San Cristofaro all’aeroporto di Linate, di conseguenza attraverserà il centro città, per portarsi su uno degli scali principali del nord Italia. Presente all’evento il sindaco di Milano, Beppe Sala, che ha parlato di opera epocale, ringraziando tutti coloro che hanno lavorato all’apertura della nuova metro Blu di Milano. La M4 aveva aperto a luglio del 2023 nella prima tratta fra San Babila e Linate, ed ora si apre il secondo ed ultimo tratto, quello appunto da San Cristofaro a San Babila e che tocca le fermate di Segneri, Gelsomini, Frattini, Tolstoj, Bolivar, California, Coni Zugna, Sant’Ambrogio, De Amicis, Vetra, Santa Sofia, Politecnico e appunto San Babila, per 13 nuove fermate e una lunghezza totale di 15 chilometri.

All’inaugurazione dell’apertura della linea completa della metro Blu di Milano anche il ministro dei trasporti e delle infrastrutture Salvini, che ha parlato di una “bellissima giornata”, ricordando come sulle infrastrutture la politica non dovrebbe dividersi in quanto stiamo parlando di un “servizio per i cittadini”. Il leader della Lega ha quindi spiegato che il prossimo obiettivo sarà quello di prolungare la metro fino a Buccinasco e a Baggio, aggiungendo che “Milano è un modello”, per poi rispondere a Sala in merito alla richiesta di più fondi: “Cercheremo l’equilibrio”, ha detto.

MILANO, METRO BLU M4 INAUGURATA: 24.000 PASSEGGERI ALL’ORA

La nuova linea della metro Blu di Milano, come riferisce TgCom24.it, dovrebbe trasportare 24.000 passeggeri ogni ora, con dei treni ogni 90 secondi, per un totale di ben 86 milioni di passeggeri all’anno.

Ciò comporterà una riduzione di ben 180mila veicoli in meno in strada, che significa 75.000 tonnellate di CO2 emesse nell’atmosfera ogni anno. Dati quindi senza dubbio positivi ricordando anche il costo dell’opera, 2,3 miliardi di euro. Milano diventa quindi sempre più connessa grazie ai mezzi pubblici, ma Sala guarda già al futuro: “Ora c’è il sogno di una M6”.

