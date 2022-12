Milano, quando chiude metro Capodanno 2023/ Treni e bus: orari mezzi (anche di notte)

Dopo la pandemia Covid l’anno scorso, ora è la crisi energetica a condizionare le festività natalizie. Ma Milano saluterà comunque il 2022 con una festa in piazza Duomo, quindi il trasporto pubblico cittadino si adegua. Infatti, sono state apportate delle modifiche alla tabella oraria, come indicato puntualmente da Atm sul suo sito ufficiale. Nell’elenco sono precisati gli orari di tutti i mezzi (metro, bus e tram) per la notte di San Silvestro e la giornata di Capodanno a Milano. Dunque, la metropolitana chiuderà poco dopo la mezzanotte, fatta eccezione per la M4 che resta in funzione fino alle 21. Pertanto, sabato 31 dicembre le linee metropolitane seguono i consueti orari del sabato. Di seguito riportiamo le ultime partenze a seconda delle linee metro.

Immagini auguri buon anno 2023/ Tante foto: “Nuovo anno? Una mano sulla coscienza”

M1: da Sesto FS per Bisceglie 00:20; da Sesto FS per Rho 23:54; da Sesto FS per Molino Dorino 00:13; da Rho Fiera per Sesto FS 00:12; da Bisceglie per Sesto FS 00:11. M2: da Assago Forum per Cologno 00:21; da Abbiategrasso per Gobba 00:36; da Cologno per Abbiategrasso 00:05; da Abbiategrasso per Gessate 20:49; da Gessate per Abbiategrasso 21:32; da Gobba per Abbiategrasso 00:43; da Gobba per Assago Forum 00:21. Ma dopo le 22 i bus BM2 tra Cascina Gobba e Gessate sostituiranno i treni. M3: da San Donato per Comasina 00:23; da Comasina per San Donato 00:21. Quindi, M4: da Dateo per Linate 21:00; da Linate per Dateo 21:00. Infine, M5: da Bignami per San Siro 00:02; da San Siro per Bignami 00:00.

Cenone di Capodanno 2023, consigli per la spesa/ Come risparmiare: promozioni e km 0

MILANO, ORARI MEZZI A CAPODANNO 2023 FINO ALL’EPIFANIA

Per quanto riguarda Capodanno 1 gennaio 2023, l’Epifania 6 gennaio e il 7 gennaio, il trasporto pubblico a Milano segue il consueto orario festivo. Ma dal 2 al 5 gennaio tutte le linee seguono gli orari del sabato. Invece, la linea M4 è in servizio sempre dalle 6 alle 21. Tutti gli orari, comunque, sono consultabili sulla app di Atm. Entriamo nello specifico delle linee, partendo da una premessa: le corse scolastiche sono sospese. Le linee 709, 926 e 927 seguono l’orario del lunedì-venerdì. Il 31 dicembre e il 7 gennaio le linee 38, 39, 55 e 89 rispetteranno l’orario del sabato, senza corse scolastiche. Il giorno di San Silvestro anche le linee NM1, NM2 e NM3 seguono l’orario del sabato. Per quanto riguarda invece la rete notturna, sono in servizio come al solito le linee NM1, NM2, NM3, N25, N26 e 90/91. Lo stesso si può dire delle linee N15, N24, N27, N42, N50, N54, N57, N80 e N94, attive nelle notti tra venerdì e sabato e tra sabato e domenica. Sono in servizio anche tra il 31 dicembre e il 1° gennaio e tra il 5 e il 6 gennaio.

LEGGI ANCHE:

SUPERMERCATI APERTI A CAPODANNO 2023 E SAN SILVESTRO/ Quali chiusi a Roma?

© RIPRODUZIONE RISERVATA