Sciopero Atm Milano: metro chiuse/ “Stop di tutte le linee, maggiori attese per bus”

Si sta concludendo in questi minuti lo sciopero di Atm, l’associazione dei trasporti pubblici di Milano. L’agitazione è scattata alle ore 11:00 ed è durata solo due ore, chiudendosi alle 13:00 di oggi, lunedì 27 giugno 2022, indetta dai sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uilt Uil, Ugl, Faisa Cisal e Orsa, come riportato dai colleghi di MilanoToday.it. “Chiudono tutte le linee metropolitane – ha pubblicato poco prima delle 11:00 la pagina Twitter ufficiale di Atm, che poi ha aggiunto – considerate possibili maggiori attese alle fermate di tram, bus e filobus”, ha fatto sapere l’azienda. “Le linee metropolitane e di superficie tornano in normale servizio dalle 13”.

L’agitazione ha riguardato tutti i mezzi ed è stata proclamata dopo che sabato sera un agente della stazione di San Donato, sulla linea M3 “gialla”, è stato preso a calci da un gruppo di ragazzini, fatti accaduti durante la serata del 24 giugno. “Il dipendente di Atm – si legge su una nota ufficiale pubblicata dai sindacati – stava chiudendo la scala mobile esterna della fermato quando è stato raggiunto e circondato da 4 giovani che lo hanno picchiato per poi salire sull’ultimo treno e scappare verso il centro”.

SCIOPERO ATM MILANO: APERTA INDAGINE SU DIPENDENTE AGGREDITO

L’uomo è stato in seguito soccorso dal personale del 118 e quindi trasportato, fortunatamente in codice verso, presso il pronto soccorso dell’ospedale di San Donato, dove ha comunque riportato una serie di ferite guaribili nel giro di 10 giorni.

Sul caso è stata aperta un’indagine da parte degli agenti della Questura di Milano, che stanno cercando di risalire ai responsabili anche attraverso la visione delle videocamere di sorveglianza presenti in zona. I sindacati denunciato da tempo aggressioni “nei confronti del personale front-line del gruppo Atm“, di conseguenza hanno deciso di chiudere le linee delle metropolitane per due ore: numerosi disagi per i viaggiatori di Milano.

