Milano, tram 2 deragliato via Coni Zugna/ Atm, incidente auto vs tram 3: traffico ko

Caos totale nella mattinata di Milano per via di 3 diversi episodi che hanno colpito altrettante linee di tram in superficie: in primis, attorno alle 9.15 un tram della linea 2 è deragliato all’angolo tra Via Coni Zugna e Corso Colombo causando panico ma per fortuna non riportando alcun ferito né sul mezzo Atm né per strada. In secondo luogo, un’auto si è schiantata contro un tram della linea 3 in Corso Torino e da ultimo la circolazione della linea 7 è rimasta bloccata per diversi minuti per via di una sosta irregolare di un mezzo privato sui binari. Andiamo con ordine, premettendo però come tutte e tre le emergenze siano in via di risoluzione ma con inevitabili ripercussioni su ritardi e deviazioni di altre corse: la dinamica del deragliamento è ancora tutta da comprendere per gli addetti Atm e le forze dell’ordine entrate in azione, ma resta salvo il fatto che il tram 2 deragliato non ha causato danni o feriti per strada. Più gravi gli effetti sul traffico mattutino: l’azienda trasporti Milano ha previsto in fatti per la linea 2 termine corsa in Corso Colombo/Coni Zugna, con bus sostitutivi fino a Piazza Negrelli. La linea 9 termina le corse a Porta Lodovica, con bus fino a Porta Genova mentre la linea 10 termina sempre in Coni Zugna e vi sono altri bus sostitutivi fino a Piazza 24 maggio.

MILANO, AUTO CONTRO TRAM IN VIA TORINO

I danni ci sono stati eccome invece nel secondo incidente di giornata, questa volta in Via Torino a pochi passi dal Duomo di Milano: poco prima delle 8 un’auto guidata da una mamma 43 enne con figlio di 10 anni a bordo si è schiantata conto il tram della linea 3. I due sono rimasti feriti per fortuna in maniera lieve mentre a bordo del tram non si segnalano particolari feriti: soccorritori del 118 e Polizia locale hanno lavorato per i rilievi bloccando da Piazza San Giorgio fino a Piazza Duomo, inevitabilmente fermando le linee 2, 3 e 14 verso il nord di Milano. Ritardi accumulati per quasi un’ora con deviazioni delle linee avvenute fino alle 10.30 circa: come avvisa l’Atm, al momento l’unica linea rimasta ancora rallentata è quella del tram 14 in entrambe le direzioni Lorenteggio/Cimitero Maggiore. Mentre l’auto che stava intasando la linea 7 per sosta irregolare è stata rimossa, portando così la lenta risoluzione del “tappo”, l’Atm ha annunciato che il deragliamento della linea 2 di stamane sarebbe stato profoato da un «corpo estraneo» non ben identificato lasciato sui binari.

