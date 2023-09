Milano, video incendio discoteca Lime/ Colonna di fumo, vigili del fuoco in azione: indagini su cause

Ancora un incendio a Milano: nella mattinata di martedì 5 settembre i vigili del fuoco sono entrati in azione dopo che del fumo è cominciato a fuoriuscire dalla discoteca Lime, in via Tullio Massarani. Sul posto arrivate otto squadre per cercare le fiamme e mettere in sicurezza l’edificio: il tutto è accaduto poco prima le 10, come riporta Milano Today. Al momento non si conosce ancora cosa possa aver causato l’incendio: una coltre di fumo ha invaso il piano -1 dello stabile.

Le fiamme non hanno raggiunto il palazzo sovrastante, che non è stato dunque evacuato. Sarebbero invece andati a fuoco alcuni arredi e alcuni divani della struttura. “Tutte le otto squadre allertate sono ancora impegnate e si alternano nel tentativo di aprire un varco, attraverso la ventilazione, nei locali invasi da un densa coltre di fumo”, hanno spiegato da via Messina. Si lavora ora per capire anche da dove possa essere partito l’incendio: sul posto sono al lavoro anche gli esperti del nucleo di polizia giudiziaria. Alla discoteca Lime è arrivata anche un’ambulanza: non si registrano però feriti.

INCENDIO MILANO: NIENTE FIAMME, MA TANTO FUMO

“Non sappiamo che è successo, tutto è accaduto in 10 minuti, è stato troppo veloce. Abbiamo visto solo del gran fumo, le fiamme non si trovano, i vigili del fuoco le stanno cercando. Stanno cercando di capire da dove arrivi” hanno spiegato il proprietario della discoteca Lime di Milano e due dipendenti del locale, che si trova in corso Lodi a Milano. Dunque, l’incendio si è manifestato con una densa nuvola di fumo nero: i vigili del fuoco si sono messi alla ricerca per cercare di capire da dove partissero le fiamme, come spiega il Corriere della Sera.

In totale, sono entrati in azione circa 20 uomini dei vigili del fuoco. Non ci sono state fiamme, ma solo fumo molto denso che ha invaso il locale al piano -1. Per questo non è stato necessario sgomberare la palazzina: i condomini sono stati comunque invitati a chiudere tutte le finestre. Il fumo ha raggiunto anche la strada e invaso l’intera zona di corso Lodi: per questo i passanti hanno indossato le mascherine. È stato inoltre chiuso il marciapiede interessato dall’incendio. Sono entrate in azione anche le unità mobili di protezione delle vie respiratorie dei vigili del fuoco.

#Milano, fumo dalla discoteca Lime: l'intervento dei Vigili del fuoco nel locale in zona corso Lodi













