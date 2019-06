Milano Volley Week 2019/ La nazionale di Blengini stasera inaugura l’Allianz Cloud

Si entra nel giorni clou della Milano Volley Week 2019: oggi venerdi 21 giugno infatti è atteso il primo grande incontro della nazionale italiana di volley maschile all’Allianz Cloud (ex Pala Lido), valido chiaramente per la quarta settimana di competizione della Nations league. Quale miglior coronamento di questa manifestazione nel capoluogo lombardo dedicata a questo sport che vedere in campo i ragazzi del ct Blengini, sfidare poi tra le miglior squadre al mondo!. Ecco quindi che già stasera alle ore 20,00 l’Italia del volley maschile sarà in campo contro la Serbia, per inaugurare con tutti i crismi il nuovo Pala Lido, che presto sarà casa anche della Revivre Milano, club di Serie A1 che milita in Superlega. Ricordiamo poi che in questo fine settimana la nostra nazionale (di cui ieri abbiamo ricordato i convocati per questa settimana della Nations league), sfiderà di fila anche Argentina e Polonia: sarà un weekend davvero entusiasmante e degna conclusione della Milano Volley week 2019.

MILANO VOLLEY WEEK 2019: SI INAUGURA L’ALLIANZ CLOUD

C’è quindi grande attesa per questo fine settimana della Milano Volley week 2019 dove sarà la nostra nazionale maschile grande protagonista: i cittadini però non vedono anche l’ora di ammirare da vicino e all’interno il nuovo Allianz Cloud, il vecchio Pala Lido, completamente ristrutturato dopo 9 anni di lavori e non poche polemiche e problemi burocratici. Ora però ci troviamo di fronte a un’opera grandiosa. Lo ha detto lo stesso Sindaco di Milano Beppe Sala pochi giorni fa, felice che la sua città abbia finalmente: “avere un impianto magnifico facilmente raggiungibile con i mezzi dove tanti sport troveranno casa”. L’idea infatti è di fare l’Allianz Cloud un punto di riferimento per tutti i cittadini, grazie alla capienza da 5300 posti e spazi pensati per l’accessibilità piena non solo dello spettatore disabile ma pure per l’atleta con disabilità e per tutti gli altri fruitori dell’impianto polifunzionale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA