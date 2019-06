Milano Volley Week/ Il programma e gli eventi, aspettando la nazionale italiana

La Milano Volley Week prosegue: dieci giorni interamente dedicati al mondo della pallavolo in un evento che interessa il capoluogo lombardo, sulla scia di quanto già accade con altri appuntamenti ormai classici come il Fuori Salone. Milano si dedica al grande volley: abbiamo assistito, tra venerdì 14 e domenica 16 giugno, ai Campionati italiani di beach volley in piazza Castello, dove per l’occasione è stato allestito anche un villaggio con stand e chioschi e con le partite visibili gratuitamente, anche su due campi che erano posizionati a Sesto San Giovanni e in Via Assietta, sempre a Milano. Il clou della Milano Volley Week sarà però il trittico di partite che la nazionale maschile di pallavolo affronterà in Nations League: tra venerdì 21 e domenica 23 giugno l’Italia giocherà contro Serbia (vice campione del mondo), Argentina e Polonia per proseguire il suo cammino che, come ultimo incontro, ha visto gli azzurri di Gianlorenzo Blengini prevalere sull’Australia. In più ci saranno eventi musicali, ospiti, eventi sportivi in piazza Gae Aulenti, dove è stato allestito il Villaggio del Volley.

MILANO VOLLEY WEEK: LA NATIONS LEAGUE

La Milano Volley Week, come detto, avrà il suo culmine negli ultimi tre giorni con le partite della Nations League: si terranno al PalaLido, che ha riaperto dopo nove anni di inattività e ha assunto il nuovo nome di Allianz Cloud, almeno per i prossimi cinque anni secondo il contratto di sponsorizzazione. Per partecipare alle tre gare dell’Italia bisognerà acquistare i biglietti che sono in vendita con prezzi che variano dai 33 agli 88 euro; vale la pena ricordare che non solo la nostra nazionale di volley maschile sarà impegnata al PalaLido, di fatto si tratta di un girone in cui tutte le squadre si sfidano a rotazione e dunque venerdì è prevista anche Polonia-Argentina, sabato ci sarà Polonia-Serbia mentre domenica sarà il turno di Argentina-Serbia. L’Italia giocherà comunque sempre la partita della sera, alle ore 20:00 (la prima di ciascuna giornata è alle ore 17:00); i biglietti sono giornalieri, e dunque con un tagliando sarà possibile assistere ad entrambe le sfide della Nations League.

