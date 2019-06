Milano Volley Week/ Prosegue il grande evento meneghino legato alla pallavolo

Prosegue la Milano Volley Week: dieci giorni che faranno da cornice al capoluogo lombardo con l’intero programma che naturalmente riguarda la pallavolo. Ormai ci stiamo avviando verso le battute conclusive di questo evento, una novità per la città meneghina che serve anche come ideale lancio del nuovissimo Allianz Cloud, che in realtà altro non è che il PalaLido rinnovato e riaperto per l’occasione, e che ospiterà tra venerdì e domenica le tre partite che la nazionale maschile giocherà in Nations League, aprendo per di più contro i vice campioni del mondo della Serbia. Il “centro” di questo evento è piazza Gae Aulenti: qui infatti è stato allestito il Villaggio del Volley e ci saranno eventi legati anche alla musica e agli spettacoli, ma sempre con la possibilità di respirare il grande volley. A proposito, va ricordato che entrambe le nostre selezioni sono impegnate: le donne in Italia hanno giocato la scorsa settimana (a Perugia) e ora sono ad Ankara per l’ultima settimana della loro Nations League, con sguardo alla Final Six di Nanchino alla quale sono già qualificate.

MILANO VOLLEY WEEK: GLI EVENTI

La Milano Volley Week è un grande appuntamento per tutti gli appassionati di pallavolo, che nei giorni scorsi hanno anche potuto assistere alle finali del Campionato Italiano di beach volley organizzate sul campo allestito per l’occasione al Castello Sforzesco. Arriva l’estate, e Milano apre ai grandi appuntamenti: proprio oggi aprirà la prima edizione del Sushi Festival 2019, e questa sera a San Siro – la Scala del calcio – è previsto il concerto di Ed Sheeran, il cantautore britannico che recentemente è stato al Firenze Rocks. La protagonista assoluta di questa settimana rimane comunque la pallavolo: con questo evento Milano prova anche a rinverdire i fasti di uno sport che in Italia ha sempre avuto grande successo, e che sta tornando ai suoi antichi splendori. Le nostre nazionali sono in crescita e stanno facendo bene, mentre poche settimane fa Civitanova ha riportato nel nostro Paese la Champions League maschile: non poteva esserci momento migliore allora per assistere alla Milano Volley Week, aspettando le tre partite di Nations League che inizieranno venerdì.

