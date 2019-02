Area B Milano/ Domani 25 febbraio scatta Ztl più grande d’Italia: deroghe e Diesel

Scatta domani mattina il primo giorno della nuova “maxi” Ztl all’interno del Comune di Milano: dopo l’Area C ora i cittadini (e turisti) dovranno stare molto attenti anche all’Area B che da lunedì 25 febbraio scatta con le nuove misure anti-inquinamento. La zona a traffico limitato più grande d’Italia si inaugura tra qualche ora allargando, e di molto, la cerchia dove il traffico non potrà più essere “libero” bensì normato da diverse limitazioni: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 19.30, esclusi i festivi, divieto d’ingresso in città a tutti i veicoli benzina Euro 0 e diesel Euro 0, 1, 2, 3 e alle moto a due tempi Euro 0, 1. Con il suo 72% di copertura del territorio comunale, l’Area B di Milano è il primo provvedimento in tutta l’Europa con questa “rivoluzione” anti-smog: l’obiettivo è quello spiegato dal sindaco Beppe Sala negli scorsi giorni, ovvero abbattere le polveri inquinanti e migliorare la qualità urbana del capoluogo di Lombardia. Per un’estensione di 128,29 chilometri quadrati – in cui vive quasi il 98% della popolazione residente – con quest’ultima Ztl allargata si chiude ai mezzi più inquinanti, diventando la “Low emission zone” più grande d’Italia e la seconda d’Europa dopo Bruxelles: obiettivo poi sempre graduale per raggiungere entro il 2030 una Milano “free Diesel”.

DEROGHE, INFO E NOVITÀ

Il secondo step dell’Area B scatterà poi dal prossimo ottobre quando lo stop salirà fino ai Diesel Euro 4 (già vietati in Area C dal 2017), moto e ciclomotori a gasolio Euro 0 e 1. Attenzione dunque ai varchi d’accesso all’Area B, ben 187 in tutte le strade d’ingresso alla città di Milano (qui tutti i varchi): solo 15 al momento sono quelli dotati di telecamere identiche a quelle dell’Area C ma entro il 2020 tutti i varchi garantiranno la presenza di videosorveglianza. Per quanto riguarda le deroghe, riguardano tutti i mezzi con contrassegno invalidi (se il titolare è a bordo, ndr), mezzi delle Forze dell’Ordine, ambulanze e membri istituzionali. Mezzi degli ambulanti euro 3 e 4 senza fap potranno circolare fino a tutto il 2020 se installeranno una sorta di scatola nera che calcolerà i chilometri percorsi: come spiega il Comune di Milano, «gli artigiani avranno a disposizione invece solo i 50 passaggi l’anno previsti per i residenti, così come i tassisti». Importante il capitolo sulle sanzioni legate alla nuova Area B: tutti i residenti a Milano avrà diritto nel 2019 a un pacchetto di 50 ingressi liberi ad Area B (e 25 accessi nel 2020) senza incorrere in sanzioni, con l’attivazione dopo il primo passaggio tramite invito ad iscriversi al portale per poter gestire la posizione e tenere d’occhio il numero di passaggi che restano rimanenti. Le multe andranno poi da 80 a 160 euro una volta che saranno esauriti i passaggi gratuiti per chi usufruisce di veicoli vietati dalla nuova Ztl milanese. Ricordiamo, infine, che l’accesso, ove consentito, non è soggetto a pagamento.

