Conosciuta come la “ginnasta dell’eleganza”, Milena Baldassarri è alle sue seconde olimpiadi in quel di Parigi, pronta all’oro grazie al suo talento inestimabile. Classe 2001, l’atleta è originaria di Ravenna ma si è trasferita ancora piccolissima a Fabriano per allenarsi con la Nazionale. In effetti, già in tenera età aveva dimostrato di essere una promessa della ginnastica ritmica, e così è stato. Seguita dalla sua allenatrice Julieta Cantaluppi, ha potuto qualificarsi per le Olimpiadi di Parigi 2024 (guarda qui la diretta di Milena Baldassarri), un sogno che si avvera dopo una vita di medaglie e premi di ogni tipo.

Camilla Moroni, chi è il fidanzato Pietro Vidi?/ “Il nostro amore? Sbocciato sulle rocce a Finale Ligure”

In realtà aveva già partecipato a Tokyo 2021, con un risultato incredibile: piazzatasi al sesto posto ha battuto il record italiano in questa specialità, superando l’altra ginnasta olimpionica Sofia Raffaeli. Ai microfoni di Vanity Fair Milena Baldassarri aveva raccontato della sua routine di allenamento, condividendo con i fan i suoi orari incredibilmente ferrei: si allena ogni giorno della settimana tranne la domenica, ma solo quando non ci sono gare in vista. La sveglia suona alle 7.30 per il riscaldamento, mentre poi si procede con gli esercizi veri e propri. Dalle 14.30 ricomincia l’allenamento fino alle sei di sera.

Elia Viviani: chi è, carriera e vita privata del ciclista azzurro/ L'amore per la moglie Elena Cecchini

Milena Baldassarri, la confessione sull’infanzia: “Ero piccola e non capivo perchè ero ultima in classifica”

Milioni di sacrifici quelli di Milena Baldassarri, che l’hanno portata a raggiungere ottimi risultati, e che oggi la vedono protagonista anche di queste Olimpiadi 2024, inseguendo la tanto desiderata finale. Mentre Ravenna fa il tifo per lei, i fan si chiedono se sia ancora fidanzata con Andrea Barocci. Le ultime informazioni sulla loro storia d’amore risalgono infatti al 2021, e da lì, silenzio totale per anni. Questo fa presupporre che i due si siano lasciati, anche perché sui social non compaiono foto della coppia.

Matteo Zurloni alle Olimpiadi 2024: vita privata, genitori e fidanzata/ Tutta la famiglia con lui a Parigi

Milena condivide, infatti, solo scatti con le amiche o insieme a Sofia Raffaeli, che oltre ad essere una collega è diventata anche un’amica nella vita di tutti i giorni Milena Baldassarri è certamente molto gelosa della sua vita privata, specialmente in ambito sentimentale, ma ci sono tutti gli indizi per pensare che oggi sia finita con Andrea Barocci. Ai tempi aveva raccontato di come lui la sosteneva in ogni gara, facendo il tifo per lei ogni volta. A Vanity Fair Milena Baldassarri ha anche raccontato dei momenti bui di quando ancora piccola si era trasferita a Fabriano, immersa in un contesto che le provocava spaesamento. Oltretutto, all’inizio era sempre ultima nelle classifiche, ma si divertiva e basta: il giusto spirito che poi l’ha portata ad essere l’italiana migliore in pedana.