Milena Cantù Samantha Deborah Lucrezia Francis: ex mogli figli Fausto Leali/ Chi sono

Questa sera ci sarà anche Fausto Leali nel ricco parterre di ospiti di “D’Iva”, il programma celebrativo dedicato al personaggio (musicale ma oggi soprattutto televisivo) di Iva Zanicchi, una delle cantautrici più importanti degli ultimi anni e diventata col tempo uno dei volti di punta della programmazione Mediaset. E la riproposizione degli appuntamenti andati in onda nel novembre 2021 con questo… one-woman show dedicato all’artista di Ligonchio sarà pure l’occasione per rivedere in televisione il 77ennne cantautore lombardo e scoprire qualcosa di più non solo sulla sua vita privata e familiare ma pure quella sentimentale…

… che nel corso degli anni è stata decisamente movimentata se al momento Leali è arrivato al suo terzo matrimonio e nel frattempo è diventato padre di quattro figli. Ma andiamo con ordine e partiamo da Milena Cantù, sua prima consorte e rimasta legata al cantante dal 11968 al 1983. Una relazione molto lunga conclusasi col divorzio ma da cui sono nate le prime due figlie ovvero Deborah e Samantha. Infatti dopo essere stato fidanzato per un po’ di tempo con Mirella Gervasio, Leali era salito la prima volta all’altare con la Cantù, già fidanzata di Celentano e volto noto ai tempi d’oro del ‘clan’ del Molleggiato: la donna tra l’altro ha intrecciato con Fausto una relazione non solo sentimentale ma anche professionale come era accaduto con lo stesso Celentano.

FAUSTO LEALI, TRE MOGLI E QUATTRO FIGLI: ALLA SCOPERTA DI UNA ‘FAMIGLIA ALLARGATA’…

Dopo il divorzio arrivato nel 1983, Leali era convolato a giuste nozze con la seconda moglie, Claudia Cocomello, da cui aveva avuto gli altri due figli, ovvero Lucrezia (la terza femmina di casa Leali…) e poi Francis Faustino, l’unico maschio. A questo vero e proprio team, o famiglia allargata che dir si voglia, poi si aggiunge anche il figlio avuto dalla sua attuale compagna, Germana Schena, da una precedente relazione. Oggi tuttavia Leali non è solo un padre felice ma nel frattempo è stato reso pure nonno dai figli, come aveva raccontato nel corso di una delle sue ospitate nel salotto di ‘Verissimo’.

“Oggi le mie nipoti sono due bellissime ragazze e sono molto orgoglioso di loro come nonno: pensa che ogni volta che mi vedono in tv mi mandano dei messaggi…” aveva raccontato con un pizzico di soddisfazione Leali alla padrona di casa, Silvia Toffanin. Per capire quanto sia forte il rapporto del cantautore con i suoi cinque figli e i nipoti basta ripescare anche una sua dichiarazione di qualche anno fa quando il diretto interessato aveva tagliato il fatidico traguardo delle settanta candeline da spegnere. “Io ho rapporti molto belli con i figli della mia prima moglie e anche con quelli della seconda: i figli secondo me sono la cosa più bella dell’uomo” aveva raccontato al Giornale di Brescia in quella circostanza.











