Milena Miconi sulle figlie al GF VIP/ “Sara e Agnese parlano poco, ma…”

Milena Miconi e il rapporto con le figlie: le confessioni al Grande Fratello Vip

Milena Miconi al Grande Fratello Vip è tornata a parlare delle figlie Sara e Agnese. La conduttrice con Oriana ha raccontato: “mi auguro di si, sono le mie bimbe. Loro due non parlano tanto, ma quando hanno voglia di raccontarmi le cose si”. La Marzoli allora domanda: “tipo una delusione amorosa, sentimentale?” con la Miconi che replica “Agnese no, la piccolina non mi ha mai parlato. Magari con le amiche, tra di loro ci stanno…le amiche mi raccontano di più le cose, lei mi dice so tutti brutti, ma secondo me qualcuno c’è”. La grande, invece, ha avuto delle storie, poi ogni le dico “ma come è che non vedo più…”. Lei è grande, ha 20 anni. Si è stata fidanzata, ho conosciuto anche il fidanzato”.

Oriana allora domanda se è fidanzata adesso, ma la Miconi “non lo so, ma ci sono stati dei momenti difficili con lei per tanti motivi. Lei non dice mai niente, sono io che capisco, ma quando arrivo è sempre il momento giusto, il momento ‘tragico’ concilio ad osservare, a capire quando è insofferente. Allora quando la fermo le dico ‘vediamo come è la situazione’, ma lei non è una molto aperta, ma molto chiusa”. La showgirl precisa: “non voglio invadere, non voglio fare domande in più, ma non è facile. Vorrei mi parlassero di tutto”.

Milena Miconi e la crisi al Grande Fratello Vip 2022 per le figlie

Milena Miconi al Grande Fratello Vip ha avuto la prima crisi pensando alle figlie Sara e Agnese. La showgirl, infatti, si è lasciata andare in giardino con Antonella Fiordelisi, ma questo suo sfogo non è stato molto condiviso dal popolo social che ha “accusato” la Miconi. ”

“Io non li concepisco sti piagnistei… Sei li per scelta… Per soldi… Quindi è ridicolo tutto ciò..”, ma c’è anche chi ha scritto “Oh ma seriamente? Manco fossero in un posto dove rischiano di rimetterci la vita… Che ignoranti”. Tra i tanti commenti c’è anche chi ha scritto: “stai partecipando ad un reality, lo si conosce da mezzo secolo, vieni pagato un fottio di soldi, accetti di entrare per poi voler andare via…la porta rossa è sempre aperta…e poi sapevano tutti di dover fare il natale la…”.

