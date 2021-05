Milena Miconi vs Don Matteo: torna Insinna ma lei no/ “Scelte strane, guarderò altro”

La bella e brava attrice romana Milena Miconi, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una stories un po’ polemica nei confronti dell’edizione numero 13 di Don Matteo, la fortunata fiction con protagonista il grande Terence Hill. Attraverso il social ha ripubblicato un articolo del settimanale di gossip DiPiù Tv, in cui si vede una vecchia foto del cast con Flavio Insinna in compagnia proprio di Milena Miconi, con la didascalia: “Lui ritorna ma lei non c’è più”.

Evidentemente la produzione ha deciso di non richiamare la 50enne attrice e la stessa ha commentato tale scelta con queste parole: “L’episodio del matrimonio fece letteralmente il botto, ma a quanto pare poco conta. Non è la prima volta che in una serie tv si assiste a scelte “strane” e certo non sarà l’ultima. Di sicuro io guarderò altro”. L’episodio a cui fa riferimento l’artista è il quindicesimo della primissima stagione di Don Matteo andato in onda nel lontano febbraio del 2002 e in cui la stessa interpretava l’amante dell’ingegnere Morabito.

MILENA MICONI, NIENTE DON MATTEO 13: TORNANO INSINNA E MONTEDORO

Milena Miconi era poi ritornata anche in nuove vesti nelle stagioni quattro e cinque, per poi uscire definitivamente dal cast. In attesa di eventuali reazioni, come anticipato da Dipiù Tv è pressochè certo il ritorno di Flavio Insinna, così come svelato tra l’altro anche da Bubino Blog negli scorsi giorni. Il conduttore de L’Eredità ha sempre espresso il suo desiderio di tornare a vestire i panni del Capitano Anceschi nella storica fiction di casa Rai Uno, dopo averlo ricoperto incessantemente per cinque stagioni. Assieme a Insinna si rivedrà anche Simone Montedoro, già visto in un episodio della dodicesima stagione. Il set dovrebbe aprirsi fra poche settimane e se tutto andrà come previsto la messa in onda di Don Matteo 13 arriverà fra circa un anno, ai primi mesi del 2022, e a distanza di circa due anni dall’ultima stagione.

