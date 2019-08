MILENA VUKOTIC/ Non solo la Pina di Fantozzi: “ho posato per Playboy”

Milena Vukotic è stata una delle indiscusse protagoniste dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci su Rai1. L’attrice che, tutti ricordano come la Pina di Fantozzi, sta vivendo un momento di grandissima popolarità e dalle pagine de il Giornale ha detto: “dopo Ballando le persone mi salutano con più effetto, è bello sentire l’abbraccio del pubblico”. L’esperienza a Ballando con le Stelle è stata una vera e propria rinascita per l’attrice: “mi sono ritrovata a fare la ballerina, che era la mia professione da ragazza prima di diventare attrice. Ho scoperto che potevo riprendere il mio corpo in mano, che potevo fargli fare ancora quello che volevo…”. Milena ha conquistato davvero tutti a Ballando dimostrando di essere “una ballerina nata”: mi sono esercitata tanto, ore e ore di prove e lezioni tutti i giorni. E’ stata una decisione un pò folle presentarsi alla mia età, ma io ho fatto così tante cose folli nella mia vita…”. Una carriera straordinaria quella dell’attrice, il cui nome è legato però a due grandi produzioni: i film del ragioniere Fantozzi e la serie “Un medico in famiglia”.

Milena Vukotic: “mi manca Un medico in famiglia”

Parlando proprio di Un medico in famiglia ha detto: “Sono tanto dispiaciuta che non si faccia più Un Medico in famiglia, mi manca tanto. Non riesco ancora a capire perché una serie che avuto così grande successo con un protagonista così amato come Lino Banfi sia stata messa in soffitta. E’ una decisione assurda, forse c’è una scelta politica dietro”. L’attrice non nasconde di sentire la mancanza di tutta la famiglia Martini e di essere pronta a tornare sul set: “eravamo come una famiglia vera. Ho visto i bambini e i ragazzi protagonisti crescere, fidanzarsi, sposarsi, fare figli”. Ancora oggi è in rapporti con buona parte del cast: a cominciare da Margot Sikabonyi e Lino Banfi con cui più volte ha affrontato l’argomento: “lui ci ha provato molto volte a convincere la Rai a ripensarci”. Dopo il successo con Ballando, Milena non esclude tra i progetti futuri un ritorno in tv: “mi piacerebbe tornare in uno spettacolo di danza. Intanto parteciperò a un film televisivo”.

Milena Vukotic: il ricordo di Fellini e Villaggio

Una vita folle quella di Milena che, da ragazzina ad un certo punto ha deciso di lasciare la danza per inseguire il mondo della recitazione. “Quando conobbi Fellini avevo con me una lettera di presentazione, ma non gliela feci vedere perchè entrammo subito in sintonia” ricorda l’attrice che parlando del grande regista ha dichiarato: “è stato un privilegio, un premio averlo incontrato e averlo avuto come amico”. Tra le tante cose fatte dall’attrice c’è anche una copertina per Playboy: “un mio amico fotografo un giorno mi chiese se avessi voglia di provare a fare degli scatti più femminili e mi chiese di pubblicarli su Playboy. Accettai ad una sola condizione: se il tutto fosse stato accompagnato da un’analisi sulla bruttezza e bellezza”. Il grande successo però è arrivato con il personaggio della Pina di Fantozzi: “sono molto affezionata a lei, è un personaggi che mi ha restituito tanto, anche se mi ha fagocitato”. Impossibile non ricordare Paolo Villaggio: “lui era un uomo molto chiuso e burbero, ma ha creato della maschere molto umane e universali”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA