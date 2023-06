Miles, chi è?/ I remix sul palco di Love Mi 2023 fanno impazzire il pubblico: “Vorrei abbracciarvi!”

Miles, la passione per la musica ereditata dal padre: “Musica è arte, quando sono nato io…”

C’è anche Miles tra i protagonisti in scaletta di Love Mi 2023, il concerto evento organizzato da Fedez a Milano. Il giovane producer e dj è considerato un artista eccellente, un talento innovativo e dalle grandi prospettive future. Poco più che ventenne, Milles ha già fatto tanta strada, realizzando hit di successo come Drippin’ In Milano di Anna e ampliando i suoi orizzonti fino al rap. Figlio unico, cresce con la passione per la musica grazie al padre, dj molto attivo nella nightlife.

All’età di appena tre anni, il piccolo si diverte già col giradischi e al compimento degli otto anni riceve la sua prima consolle. “La mia infanzia l’ho passata immerso nella musica grazie a mio padre che, da DJ, mi ha trasmesso sin da subito l’idea che la musica è arte”, ha raccontato il dj in una bella intervista rilasciata a Vice. “Quando sono nato io, ovviamente, ha lasciato un po’, finché non è arrivato a lasciare completamente. Ma io sto portando avanti la sua passione”, ha sottolineato orgoglioso.

Miles a Love Mi 2023, la cavalcata verso il successo continua

Come dicevamo, di strada Miles ne ha percorsa parecchia in questi ultimi anni. “Attorno ai 5 anni ho ricevuto il mio primo computer: curiosando su internet e su Youtube ho scoperto i remix”, rivela il ragazzo ai microfoni di redbull.com. I primi tutorial, i primi remix e quindi i primi successi. Fino all’incontro con Slait, la firma con Machete e le prime hit che lo portano, nel 2021, sotto i riflettori come DJ di spicco.

Il punto più alto lo tocca con la hit Drippin’ In Milano di Anna, con la produzione di alcuni brani in Trenches Baby – il disco di Rondodasosa – e l’invito a Love Mi 2023, dovrà condividerà il palco con artisti e colleghi di tutto rispetto.

