Mileva Maric ed Elsa, mogli Albert Einstein/ Due matrimoni e divorzi per il fisico

Chi sono Mileva Maric ed Elsa Einstein mogli di Albert Einstein?

Mileva Maric ed Elsa Einstein sono state le mogli di Albert Einstein, considerato il più importante fisico del XX secolo. Il primo matrimonio è stato con Mileva, studiosa di fisica serba che ha incontrato il fisico nel 1897 a Zurigo durante le lezioni universitarie. Mileva era una studentessa brillante e dal grande talento, anzi si vocifera che fosse molto più perspicace del futuro premio Nobel. Basti pensare che c’è perfino chi sostiene che Mileva sia stata importantissima nell’elaborazione della teoria della relatività, il capolavoro di Einstein iniziato nel 1905.

HARRY E WILLIAM, FIGLI LADY DIANA/ Quella lettera nascosta: "Li amo da morire"

Albert Einstein e Mileva Maric nel 1902 hanno una figlia di nome Lieserl e l’anno dopo decidono di sposarsi. Dal loro amore sono nati altri due figli, ma il loro matrimonio è finito male visto che i due si sono separati a causa del comportamento anomalo del fisico tedesco. Eppure Einstein era innamoratissimo di Mileva: “sono talmente fortunato ad averti trovato, una persona che mi sta alla pari, forte e indipendente come me!” si legge in una lettera che il fisico ha indirizzato alla compagna.

RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2021/ Diretta, streaming: Di Benedetto stravede per Sfera

Albert Einstein moglie: dopo Mileva Maric il matrimonio con Elsa

Albert Einstein e Mileva Maric erano uniti non solo dall’amore, ma anche da una fortissima intesa intellettuale. “Quando ho letto Helmotz per la prima volta, mi è sembrato così strano che tu non fossi qui accanto a me oggi, e la situazione non migliora. Trovo che il nostro lavoro sia molto benfatto, insieme è più semplice” scrive nel 1899 il fisico tedesco alla donna. Dopo il matrimonio però Mileva riceva una lettera con delle regole molto dure di comportamento; si tratta di condizioni davvero umilianti di convivenza che la studiosa di fisica serba doveva rispettare nella sua unione con lo scienziato. Si tratta di una sorta di “dieci comandamenti” che mandano in crisi la donna che giustamente chiede il divorzio dopo aver scoperto che il marito l’ha tradita.

D. Time, Il tempo di Lady D./ Diana Spencer, diretta: Carlo, le nozze e... Camilla

Dopo il divorzio, Einstein si sposa in seconde nozze con Elsa Einstein, figlia di Rudolf Einstein e Fanny Koch. Anche questa volta il matrimonio dura molto poco visto che Albert ed Elsa si separano nel 1984.



© RIPRODUZIONE RISERVATA