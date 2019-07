Miley Cyrus/ “Addio a Disney quando ho perso la verginità”. E su Liam Hemsworth…

L’addio di Miley Cyrus ad Hannah Montana e alla Disney è stato un duro colpo per i suoi fan. Non sapevano spiegarsi quella decisione, arrivata così improvvisamente, ma dieci anni dopo è la stessa attrice e cantante a dare finalmente una risposta. «Nel minuto in cui ho perso la verginità ho pensato che non avrei più potuto farlo», ha raccontato in un’intervista a Elle. Quel magico mondo della Disney cominciò ad andarle stretto, quindi a 18 anni decise di abbandonare il personaggio dell’omonima serie tv per ragazzi che le aveva regalato il successo. «Era strano e ridicolo, mi sentivo cresciuta per quel personaggio». Una volta nel backstage di Disneyland vide fumare una sigaretta ad uno ragazzo vestito da Peter Pan. E quindi pensò: «Sono io, questo è il genere di sogni che sto spezzando». Così dovevano essersi sentite le persone quando la videro fumare il bong in un video. «Ma io non sono una mascotte Disney, sono una persona».

MILEY CYRUS “LIAM HEMSWORTH? NON SONO ETERO”

Nell’intervista rilasciata ad Elle ha parlato anche del matrimonio con l’attore Liam Hemsworth, che ha sposato nel dicembre scorso. «Il mio matrimonio è unico e non permetto alla gente di entrarci, perché è complesso e fuori dagli schemi», ha dichiarato Miley Cyrus. In merito alla sua sessualità ha confermato di non essere etero: «Ho un relazione eterosessuale ma sono ancora molto attratta dalle donne». Non si considera bisessuali, ma pansessuale, come dichiarò mesi fa. «Ho scelto una persona, non per il suo sesso, ma perché questo essere umano è quello che sento più vicino a me», spiega ora. Miley Cyrus si conferma fuori dagli schemi. «Non sono assolutamente adatta al ruolo della moglie stereotipata, non mi piace nemmeno questa parola». Invece riguardo un’eventuale maternità ha voluto prendere posizione: «Se non vuoi avere bambini, le persone sono dispiaciute per te. Pensano che tu sia una stronza senza cuore, incapace di amare». Di recente invece è emerso che ha rischiato di morire…

